金曹：京東第二上市 港股5月料有驚無險

期權盤沒有大變動，近期仍是維持最活躍23,000點PUT及25,000點CALL，表示期權莊家認為5月結算應不會偏離轉倉位超過1000點，23,000點PUT最近5日高位658點至105點，表示期權莊家認為5月結算低於23,000點-658點 = 22,342點機會不大，當日恒指引伸波幅32.5、恒指收市23,868點，市况因美國特朗普威脅不排除因中國隱瞞疫情而增加關稅，市場比較「驚慌」，但其後美中繼續貿易談判，現時恒指波幅指數回到比較正常偏高25.6水平。只要波幅指數不再拉上32，預計5月因21號召開兩會，以及傳京東（JD）5月尾在香港準備第二上市配售，恒指應有驚無險。期指技術阻力位是近期24,777點，恒指1年高低位21,139點至29,252點的中間位25,196點，轉成為5月的巨大阻力，如果見觸及應會觸發大量技術沽盤。

京東有8%折讓可考慮

有朋友問京東來港第二上市是否值得認購，由於JD在2014已在美國上市，股價表現不錯，由2019年5月低位22.45美元，反覆向上，最近收45.6美元。不過現時分析員目標價大概在50.1美元，上升空間約10%，似乎吸引力只是一般，除非可以有8%折讓，股價42美元，炒8美元波幅睇50美元，仍可以考慮。

比較阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）數據，由於投資者擔心大股東出貨，阿里巴巴股價受壓，上升空間較大。引伸波幅32.7，表示由第一季高位227元調整引伸波幅的一半即16.35%到190元仍是一個標準差約68%概率的合理預期。阿里巴巴期權Short Put可考慮做5月192.5元收3.5元期權金，打和價189元。

[金曹 期權制勝]