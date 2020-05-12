陳茂峰：銅芯抗疫口罩 成惹火尤物

寧要消費券 可刺激港經濟

生產口罩不招標，不跟既定程式，理由牽強。創科局常秘蔡淑嫻的解釋，貽笑大方。工業界代表們對整個安排，很有意見；鍾國斌議員的說話，已經很客氣。口罩設計老套是小事，但學者和專業人士質疑過濾層殺死病毒的功效， 以及吸入銅微粒引起肺部纖維化的顧慮，政府都沒有令人滿意的答覆。至於所謂專利、獲獎、改良，老百姓根本沒興趣糾纏。

上周五的立法會衛生事務委員會會議，食衛局長陳肇始回應醫學界議員陳沛然提問，說銅芯抗疾口罩不是醫學用途，是一般用途。她旗下的衛生署衛生防護中心總監黃加慶醫生答得更妙，說衛生署沒有參與重用口罩工作，他們不清楚口罩詳情。據聞每個銅芯抗疫口罩成本約50港元，看來又是倒錢落海。我寧可不要銅芯抗疾口罩，換成消費券，刺激香港經濟，更有實效。不知道財爺會否考慮這個抗疫/逆的理財新哲學建議？

採購派發方式 皆惹質疑

負責生產口罩的晶苑國際（2232）是在2017年11月上市，上市定價7.50元，超額認購9.4倍，上市後市值已經超過200億元，不是蚊型股。公司主要業務是製衣代工，業績雖算平穩，但缺乏亮點。上市後股價曾經炒上，2018年中高見9.61元；之後股價不斷下跌，今年3月18日見1.75元歷史新低。晶苑國際這類工業股一向不是基金和散戶愛股，成交疏落。按晶苑國際聲明，公司在2月底得悉特區政府要求協助生產口罩，而晶苑國際股份在3月下旬成交急增兼股價上升，這就惹人疑竇，相信監管機構會開展調查。特區政府分派銅芯抗疾口罩，要求市民上網登記個人信息，然後政府以掛號方式由郵差派發到戶。這個安排也引起質疑，認為政府沒有需要索取過多個人資訊。香港人重視個人私隱和個人信息，不輕易提供。這點和大陸同胞的取態很不同。中國大陸現在很多事情都是實名制，大陸同胞亦很容易應政府/商號要求提供個人信息。

港人私隱重視程度遠高內地

哈佛商業評論在2015年5月的一篇文章 〈Customer Data: Designing for Transparency and Trust〉，討論如何收集及管理客戶的個人信息。文章提及作者在2014年的一個調查，在中、美、英、德、印（度）五國採訪900名網民，看他們願意收取多少錢交換個人信息。

調查發現，美國人要求112美元才願意提供政府擁有的個人信息、德國相若、英國人減半即可，中國人則要求5美元，印度人1美元便搞定。但如果是提供個人病歷，德國人最謹慎、英國次之，美國人只稍勝中國人，印度人可以免費提供。綜合來說，印度人最輕易提供個人信息、中國人緊跟其後、英國居中、德國人最介意。看來香港人對私隱的重視程度，比較接近英美網民。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]