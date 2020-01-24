亞馬遜有意接盤 AMC漲逾八成

分析認為，收購AMC可讓亞馬遜首次涉足影院業務，鞏固其在荷李活的發展。市場對重啟經濟的步伐抱有疑慮，道指及標普500指數早段偏軟。

沙特：願額外減產撐油價

油組領袖沙特阿拉伯表示，願意額外減產支持油價。沙特能源部長表示，下月起將在早前協議的減產基礎上，每日額外減產100萬桶。這意味沙特的原油產量，將較4月減少480萬桶，預期該國6月的日產量將降至749.2萬桶。科威特及阿聯酋昨亦表態響應擴大減產的行動，兩國將在6月起每日額外減產18萬桶。不過市場恐第二波疫情爆發限制石油的需求，國際油價在午夜前偏軟。

上周的美國聯邦基金利率期貨數據顯示，明年美國利率將跌至負值。聯儲局表示，希望能避免這樣的假設情况，因為很多人懷疑負利率是否刺激經濟的有效工具。

瑞銀指出，美國負利率期貨可能是市場對冲的結果。分析認為，銀行通過購買聯邦基金利率跌破零的期權等工具，為資產轉為負值的對冲提供保障，但這種極端水平的期貨利率難以長期維持。

（綜合報道）

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