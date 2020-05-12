華府向英特爾等招手 洽美建廠

實現美國半導體自給自足

美國目前有數十家半導體工廠，但只有英特爾可生產10納米及以下制程的晶片。為其他公司代工生產晶片的廠商當中，亦只有台積電和三星可生產10納米及以下制程的晶片。高通、Nvidia、博通、AMD等半導體供應商，也依賴台積電代工。英特爾也是台積電的客戶。

《華爾街日報》稱，英特爾行政總裁斯旺（Bob Swan）上月底致函美國國防部，表示準備好與美國政府合作建立商業晶片代工廠。斯旺在信中稱，鑑於當前地緣政治環境帶來的不確定，加強美國的生產及確保技術領先地位，比以往任何時候重要。國防部官員已把英特爾的信函轉交參議院軍事委員會，認為讓美國企業牽頭營運一家「先進的本土商業」晶片代工廠是吸引的選擇。消息人士又透露，部分美國官員還有意助三星電子擴大在美國的代工業務。該公司已在得州設有晶片廠。消息亦稱，台積電已跟美國商務部、國防部官員，以及該公司主要客戶蘋果商討在美國建立晶片廠的事宜。

蘋果傳擴大台灣投資

知情人士稱，美國半導體產業協會正展開一項關於美國晶片生產研究，預料將建議美國政府斥資數百億美元成立新基金，推動美國晶片投資。與此同時，美國政府也在尋求拖慢中國的晶片業發展，準備收緊晶片對華出口的限制，阻止台積電向中國通訊設備商華為提供晶片。此外，台灣傳媒報道，蘋果正擴大在台灣的投資，其價值100億新台幣（約26億港元）的Mini LED與Micro LED顯示器項目，已獲新竹科學工業園區管理局批准。印度傳媒亦稱，蘋果積極分散產品的產地，計劃將其在中國的五分之一產能轉移至印度，目標是在5年內將印度的iPhone產能提升至400億美元。日經中文網亦引述知情人士稱，蘋果正將無線耳機AirPods約三成產能，由中國轉往越南。

（綜合報道）

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