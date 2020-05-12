WeWork陷困境停繳租金 相關商業抵押債券價格急瀉

WeWork位於洛杉磯Wilshire Courtyard的辦公室獲4.1億美元的貸款，是所有CMBS規模中最大的一筆貸款。這批評級為「投資級」的BBB級債券，已由3月時每1美元面額值接近100美仙跌至82美仙。

上月美CMBS拖欠率升至2.29%

CMBS將商業抵押貸款包裝成債券出售，這些債券存在不同程度的潛在違約風險。根據房地產數據供應商Trepp的數據，約有55億美元的CMBS，涵蓋WeWork租用的房產，當中包括WeWork在紐約和三藩市的一些旗艦辦公室。美國上月的CMBS拖欠率（delinquency rate）升至2.29%，較3月升0.22個百分點，增幅為2017年6月以來最大。

3月初居家令尚未普遍實施，多數業者在3月1日仍能償還貸款。4月許多人無力繳款，但尚未計入拖欠。一旦它們至5月1日尚未償還貸款，將會是逾期30日未付，勢將令5月的拖欠率激增。

數據顯示，約7.6％的CMBS貸款在4月1日尚未支付，暫未歸類為拖欠還款。若這些債務在5月仍未償還，總拖欠率將升穿10％，創2012年7月以來新高。相對於傳統寫字樓，WeWork更易受到租約的短期因素所影響，而出現空置率上升的風險，這影響到WeWork支付租金的能力。

比傳統寫字樓更受短期因素衝擊

賓夕法尼亞共同基金資產管理公司（Penn Mutual Asset Management）的CMBS負責人里珀（Jennifer Ripper）表示，這是未經測試的商業模式，就算解除封鎖措施，WeWork的租戶會否回來。

標普環球（S&P Global）警告，在經濟低迷時，共享辦公室的租戶更快取消租約，令這商業模式的可持續性受到關注。部分WeWork的租戶抱怨難以取消租約，或凍結租金支付。在紐約布魯克林區租用WeWork辦公室經營公關公司的奧曼（Michelle Orman）向《金融時報》稱，5月後不會續租。她表示，目前無法前往辦公室上班，她試圖提前取消租約被拒後，最終爭取到WeWork降低5月租金。她說，經過此事令她無意重返WeWork，因為她無法支持一家背棄小企業的公司。WeWork表示，正與大量租戶商討續租，但未對奧曼的租約問題置評。

（綜合報道）

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