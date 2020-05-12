開拓藥業今起招股 入場費萬元 格力佔逾四成集資額

僅3基投 格力金控斥7.64億認購

此前生科新股引入基投風格均以私募基金為主，動輒數十隻基金認購，開拓僅有3名基投，但同樣引人矚目。其中格力金控斥資9800萬美元（約7.64億港元）認購，其餘兩基投分別為弘暉資本及睿遠基金，弘暉資本為內地醫藥基金，曾在領投開拓B輪融資，此次再投1200萬美元（約9360萬港元）；睿遠基金則投資500萬美元（約3900萬港元）。

倘以招股價下限計算，格力佔此次今次發售股數高達約46.5%，亦相當於直接認購公司上市後11%股權，比例為單一投資者中罕見。格力集團為珠海國資委旗下巨企，前子公司格力電器較其更為出名，但去年集團已轉讓全部格力電器持股，市場亦正關注失去巨額分紅後，集團將如何轉型。

普克魯胺料明年第四季商業化

業務方面，開拓藥業核心產品為針對前列腺癌藥物普克魯胺，目前正於內地進行III期臨牀試驗，預計今年年內可提交單一療法新藥申請，美國方面則預計年內可完成II期臨牀試驗。

開拓藥業營銷副總裁嚴明明昨日表示，普克魯胺預計明年第四季度可進行商業化，未來一年將擴大銷售團隊。

騰訊有份投資 移卡通過上市聆訊

此外，騰訊（0700）有份投資的支付平台「移卡」（Yeahka）上周已通過上市聆訊，聯席保薦人為中信里昂、野村及農銀國際。公司為獨立支付服務提供商，可接受來自不同平台如微信支付、支付寶的付款，從中賺取服務費收入。初步招股資料顯示，截至去年年底，公司活躍支付用戶按年升39%至530萬名。

騰訊最早於A輪已投資移卡，截至最後可行日期，持有公司3.93%股權。公司去年扭虧為盈，錄得8466萬元（人民幣‧下同）盈利，收入按年升1.7倍至22.6億元。

明報記者 馬迪帆