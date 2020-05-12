康宏黃雪輝否認一早部署炒涉事員工

律師：陳麗兒與吳榮輝相處欠佳

代表第二被告、前康宏財務總監陳麗兒的資深大律師黃佩琪盤問黃雪輝時指，陳麗兒與吳榮輝相處欠佳，並指陳麗兒曾提到工作上有壓力，甚至有輕生念頭，黃雪輝回答說，她覺得陳麗兒溝通能力及人際關係較好，因此在應付曹貴子及其他相關人士加薪要求時，曾和陳麗兒商討解決方法。

雖然她否認曾與吳榮輝將部分涉案人物革職，但其後又提到在2017年中，公司的危機委員會曾部署聘請替代人手。

黃佩琪在庭上指出，吳榮輝曾找來黃雪輝，向案中部分被告施壓，指若合作落實取證，可向監管機構施加影響力不再檢控，又稱若不合作恐另外兩名被告、時任康宏高的層吳文傑及Poon Hor Yee Amy難以承擔公司追討7億元。黃雪輝回答指不太記得吳榮輝當日的言論，但記得他對兩名被告躊躇的反應惱怒，更曾「拍枱」以示不滿。

黃佩琪質疑吳榮輝提供升職安排

此外，黃佩琪又指康宏其後曾讓黃雪輝擔任短期董事，質疑這是吳榮輝提供的升職安排，黃雪輝反駁指她只知吳榮輝曾同意有關任命，希望在公司動盪下穩定軍心，當中不涉加薪，因此否認屬升職安排。