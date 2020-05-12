兩原油寶投資者律師團 終止代理案件

中行已聯絡客戶提出和解方案

新浪報道，事件爆出以來，德和衡及威諾律師事務所介入較深入，其中德和衡已與超過1000名投資者接觸。

不過有投資者表示，德和衡表示，鑑於有人近期不斷在群裏發布與法律無關的不良信息，集團因各方面原因無法完成審批，因此無法為原油寶投資人獲得正式的出庭函。威諾則指出，鑑於各方面情况，決定終止對原油寶案件的代理。

《財新》早前報道，國務院金穩委決定中國銀行需為「原油寶」投資者虧蝕超過本金部分負責，並向投資額1000萬元人民幣以下的投資者返還20%保證金。

原油寶事件牽連甚廣，內媒報道，工行（1398）為控制風險，提前為旗下「紙原油」產品進行移倉，卻又引來投訴，有客戶指，提前轉倉令其持有的原油持倉份額減少，進而使其收益減少數千美元。

另外，由於芝加哥商品交易所（CME）公告，從5月18日（星期一）開始，部分天然氣期貨和期權合約可以出現負價格，工行及民行（1988）等已暫停旗下天然氣期貨的開倉交易。