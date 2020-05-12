日清首季香港銷售升15％

雖然期內人民幣兌港元匯率貶值，但由於內地杯裝即食麵銷量提升，因此內地首季業務收入仍按年增加10.3%至5.26億元，若撇除匯兌因素，升幅更達16.1%；內地季內整個分部收入為5.67億元，按年增9.3%，分部業績為8021.4萬元，按年升22.73%。期內毛利率為32.1%，按年微跌0.8個百分點，主要是原材料成本上升。

股價昨急挫8.5％

日清食品表示，集團已成立一家合營公司，為顧客提供更廣泛的產品選擇，以滿足內地顧客對日本品牌食品的殷切需求，長遠可為集團開拓新收入來源。

集團首席執行官安藤清隆則表示，集團在首季多變的環境下仍取得不俗的業績，中港兩地均錄得雙位數增長，未來會把握在非即食麵業務的增長機會，推動可持續的業務發展。