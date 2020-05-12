騰訊績前突破 升逾4％成交增 北水連續4日累沽50億

明報記者 溫藹紅

在騰訊做好下，恒指昨日升371點至24,602點，國指一度重上一萬點，收報9990點，升122點，主板成交1036億元。恒指有力再挑戰下降軌，但昨晚美股早段報跌，截至昨晚11時，恒指夜期報24,235點，低水367點。

恒指夜期低水367點

除騰訊外，阿里巴巴（9988）升2.7%，收報198.7元。小米（1810）升2.7%，收報11.5元，創兩個月以來新高。順豐擬搶灘外賣市場，美團（3690）逆市跌1.7%。金融股板塊回勇，當中友邦保險（1299）及匯控（0005）分別升1.5%及1.3%，收報70.7元及40.05元。騰訊昨早段高開1.6%，開市報425元，突破長達一年的420元阻力，午後續挑戰430元時，主動沽盤率一度達81%（見圖）。但該批獲利盤最終被「U盤」所消化，最終騰訊升4%，收報435元。

京華山一研究部主管彭偉新認為，昨日騰訊在最後半小時見到強勁買盤，一舉衝破430元關口，而U盤嘜高至435元，且該時段成交有逾8億元，相信主要都是看好的長倉基金。他認為市場看好其業績，認為盈利來源正從手遊業務，分散至以企業客戶為主的其他業務，因此市場對其前景憧憬大，估計股價可以挑戰470元甚至更高。北水則連日沽出騰訊，昨日北水整體錄得16.37億元淨流出，為去年5月9日以來最多，當中淨沽出騰訊18億元，而自上周三（6日）五一長假期後北水恢復以來，連續4個交易日，已有50億元北水淨沽出騰訊（見圖2）。

摩通看好亞洲科技股

摩根大通則看好亞洲科技股，認為隨着全球疫情蔓延，利用網絡工作及娛樂已成為習慣，預計一些亞洲科技股之價值或將在3至5年內翻一番。該行亞洲增長基金聯席經理Mark Davids認為，疫情有助加速這些科技公司的發展，估計當中大部分科技股可在5年內，提供15%及25%的年化預期收益。目前阿里巴巴、騰訊、台積電及三星電子均是該行旗下基金最大的投資項目之一。