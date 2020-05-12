中電無減派息 每股季息0.63元

中電指出，香港售電業務季內受新冠病毒影響，按年跌1.4%至6758萬度。儘管住宅用電按年上升1.2%，增加1900萬度，但是只佔整體用電量24%。佔比分別達41%、30%及5%的商業、基建及公共服務，及製造業用電，則按年跌3%、1.1%及3.1%，減少用電達8100萬度、2200萬度及1100萬度。

預警疫情損企業銷售現金流

集團預警，疫情之下，電力供應儘管較其他服務所受影響為少，但是眾多國家對社交和商業活動限制帶來的影響，可能致企業銷售下降、利潤幅度受壓及現金流量減少。

截至3月底，「可再生能源上網電價」計劃已收到超過8400份申請，其中86%已獲批准或成功接駁至電網，總發電容量約為108兆瓦。

內地業務方面，疫情爆發導致用電需求下降，令燃煤發電組合的利潤幅度受壓。太陽能光伏項目的發電量較去年同期上升，受疫情影響，山東省風場上網電量被削減的情况增加。疫情對印度經濟的衝擊於3月底才較顯著，因此季內的表現未充分反映疫情的影響。澳洲業務方面，產電量減少的影響被實現電價上升所抵消，因此能源業務的盈利按年錄得增長。然而由於電價在去年7月實施新規管，加上競爭激烈，導致客戶數目減少及利潤收窄，使客戶業務的貢獻相對減少。