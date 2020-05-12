內地4月新增貸款1.7萬億超預期

分析憂資金未流向實體經濟

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，截至4月底，人民幣存款餘額按年增長9.9%，低於M2的按年增長，估計是因為有企業取得成本較低的資金，但貸款相關的項目尚未開始，所以先暫存結構存款賺取利息，這些存款並不會納入存款統計。

此外，國家金融與發展實驗室特聘研究員蔡浩認為，2月以來M2急升，除了因為新增貸款較高，加快存款創造效應，也因為客戶未能償還現有貸款，但銀行疫情下不能斷貸回收，故只能延期。他預期在低利率、寬信用導向下，貸款餘款易增難減，M2或會繼續創新高。

新增人民幣貸款中，以個人消費貸款為主的住戶部門短期貸款按年增2280億元，連續兩個月回復增長。不過彭藹嬈認為，這未能顯示中國零售已經回升，因為住戶存款當月減少7996億元，或顯示失業率上升，居民借短貸是用於繳付帳單，而非增加消費。

4月社會融資規模增量為3.09萬億元，按年上升1.42萬億元，較預期的2.78億元為高，亦創撇除季末和年初以外的歷來新高。除了對實體經濟發放的人民幣貸款按年多增7506億元外，企業債券淨融資按年多增5066億元，被視為表外融資的項目合共多增1446億元，亦是社融急增的原因。

彭藹嬈指出，4月多為地方企業用作基建發債，企業可取得資金成本較銀行低，貸款年期為7至10年，亦比銀行更長，預期近月企業發債都會較整體借貸增長領先。另外，4月企業中長期貸款按年增加5547億元，亦主要是由基建帶動，而一般企業其實現時是較少中長期借貸。