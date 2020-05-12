測量師：成交價反映發展期縮1至2年

事實上，歷年啟德跑道區後排住宅地，每呎樓面地價最貴正是當年高銀金融購入4B區4號地皮，每方呎樓面地價15,498元，雖然地皮最新樓面地價已回落至12,249元，但要數跑道區樓面呎價最平之地皮，仍為去年7月、即反修例風波發生後，會德豐（0020）、中海外（0688）及嘉華（0173）以127.398億元投得的4A區1號地盤，項目可建107.5萬方呎，每方呎樓面地價11,842元。

或需限期內完工

啟德跑道區由2018年11月至今，已售出9幅住宅地，新一年度賣地計劃中，仍有兩幅可供出售，包括位於後排的4E區1號地，以及前排望維港的4E區2號地，對於今次高銀低價售出地皮，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，做價除反映現時市况與當年有所不同外，亦考慮到售出物業之公司本身因素，加上由於地盤已在1年半前售出，但迄今仍未進行地基工程，換言之新買家可發展的年期已縮減約1至2年，若未能在限期內完工，或涉及罰款等，故亦影響地皮做價。他認為，今次售價未必能作為未來區內土地的直接參考價，估計同地段後排地皮每方呎樓面地價仍可售約1.3萬至1.4萬元，前排望海更達1.6萬至1.7萬元。