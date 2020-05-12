高銀70億元「蝕讓」啟德住宅地 呎價1.2萬 估值兩年跌逾兩成

明報記者 方楚茵、林尚民

該幅啟德第4B區4號住宅地是高銀在啟德首幅投得的地皮，集團在2018年11月時與潘蘇通以合資方式斥資89.07億元投得該地皮，分佔權益為60%及40%。其後在2019年4月，高銀再以21.62億元向潘蘇通購入餘下的四成權益，交易在去年下半年完成，並在去年反修例風波爆發前的5月再以111億元中標啟德高業地王。

未披露最終買家身分 實蝕25.7億

今次高銀賣的啟德住宅地皮總地盤面積為約9,708平方米，最高可發展建築面積為53,394平方米，按70.4億元代價計算，即折合每方呎樓面地價12,250元，較集團2018年中標價15,498元低21%，亦較鄰近地皮地價低（見另稿）。

低價賣出啟德住宅地的高銀，其大股東潘蘇通曾是本港樓市大好友，在啟德商業地王「撻訂」後，潘蘇通曾對外指，社會及經濟的不明朗，長遠不會衝擊樓市，更形容集團「撻訂」是「走寶」，揚言會以個人名義再入標。

然而，事隔一年後已「物是人非」，高銀在通告內表明，出售啟德住宅地是因為全球經濟疲軟為營商環境帶來的挑戰不斷增加，以及香港經濟活動減少，呈現經濟收縮迹象，認為香港樓市長遠仍存在不確定因素。在考慮到項目處於初步發展階段及項目所需資金龐大，採取審慎方針為現有業務保留更多現金，同時出售事項所得款項將主要用於減少集團的借貸，從而提高其整體財務靈活性。

不過，今次高銀賣地更惹市場關注的是其財務情况，像2018年就被傳媒發現，高銀將旗下的高銀金融國際中心，抵押予長實（1113）旗下公司，借取高達102億元貸款，利率高達8厘，並指每月利息起碼逾6,000萬元。

今次高銀的賣地通告表明，要自費清償銀行貸款的未償還欠款及解除所有相關銀行抵押文件，當中涉及約56.45億元的股東貸款，以及銀行貸款達35.63億元，連同需要承擔的額外融資成本3.78億元，以及綜合負債1300萬元，終導致高銀大幅損手25.71億元。

據高銀2019/20財年中報顯示，集團計息銀行及其他借貸高達154.83億元，當中單計一年內到期金額就高達88.34億元，營運資金為52.168億元，現金、現金等值及已抵押銀行存款合共約為25.5億元。