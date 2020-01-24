OMA by the Sea加推108伙 最快周末開售

累推216伙價單 暫收650票超額兩倍

OMA by the Sea新加推的108伙，包括首度推出的連平台或連天台特色戶，維持最高13.5%直減折扣，整批折實平均實呎12,866元，略高於首批的12,548元；是次以開放式單位為主打，佔整批逾五成，入場費最低為2座8樓C6室，實用333方呎開放式戶，折實價413.3萬元、折實實呎1.24萬元。

OMA by the Sea開售在即，帶動青山公路沿線大額一手成交。華懋旗下青山公路琨崙，以招標售出綠碧璽獨立屋11號，成交價4738萬元（連雙車位），以洋房實用2452方呎計、實呎1.93萬元。嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，亦以2772.45萬元，售出名庭8座6樓A室，屬實用1515方呎4房戶，實呎1.83萬元。

另恒地（0012）牽頭馬鞍山迎海‧星灣，透過招標售出18座33、35樓A室複式戶，成交價5317.54萬元，單位實用2741方呎連平台，實呎1.94萬元，買家可獲120天成交期、4%回贈和獲贈3年管理費。發展商指出，是次售出的複式戶屬交樓標準，不連裝修。此外，資本策略（0497）等牽頭發展渣甸山皇第，昨日推出的實用2849方呎的7、8樓B室複式戶，市場消息指已獲準買家入標，發展商暫未公布成交價。

CAMPTON雋睿上載樓書

與此同時，多個新盤蓄勢待發，除新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期預計日內開價之外，內房萬科長沙灣THE CAMPTON、永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿，昨日均上載樓書，意味開售進程已入直路。

不過，新盤市場5月至今亦累錄6宗撻訂，其中嘉里屯門滿名山新錄撻大訂，為山庭7號洋房、實用2865方呎，去年5月以8600萬元售出，惟買家昨取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約860萬元。