氪空間WeWork紛撻租棄租

資料顯示，氪空間在2018年12月高調宣布，與華懋簽訂租約，租用灣仔甲級商廈One Hennessy共7 層、總樓面合共8.3萬方呎空間，租期為10年。

分佈灣仔尖沙嘴觀塘 共涉近30萬呎

不過，去年1月已有傳氪空間撻租，惟華懋集團當時指與氪空間的合作計劃不變，至去年4月，華懋終承認氪空間放棄租用One Hennessy，並隨即就撻租事宜入稟高等法院，向氪空間追討逾5億元損失。

另方面，近日亦有消息指出，去年WeWork租用的尖沙嘴及觀塘兩商廈共20萬方呎樓面，亦在完成裝修後決定棄租，其中尖沙嘴港威大廈26至31樓共6層，涉及約15萬方呎樓面，據悉原由WeWork以月租900萬元租用，平均呎租約60元，物業已經重新在市場上放租。

另一個物業則是九龍灣啟匯（前稱傲騰廣場）20樓至21樓兩層共約5萬方呎樓面，WeWork原以月租125萬元租用，呎租25元。

[共居抗疫系列之二]