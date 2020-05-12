部分場地轉型做音樂會直播

投資開拓音樂會業務

御一空間首個直播主題音樂會在上月初舉行，當時邀得歌手石詠莉（Sukie S）及「80後」胡琴演奏家陳璧沁舉行音樂會，同時亦為「人間有情慈善基金」籌款，陳恩德亦滿意有關成績，未來亦會投放6位數字的資金，進一步拓展有關的音樂會業務。

他透露，創立御一空間時，採創作營運模式，希望御一空間不是單純提供工作場地，而是透過貼心服務，如管家服務、法律諮詢等，協助會員或客戶，建立其業務或企業品牌。同時，亦會善用空間，舉辦不同活動作慈善籌款，已落實稍後將舉行玩具展，展出一些經典的玩具。

引入視像機械人提升防疫

此外，亦因應疫情，御一空間推出抗疫措施，除提升防疫措施外，還引入人工智能視像機械人「Temi」，讓準租戶毋須親臨現場，可透過視像方式，參觀辦公室及會議活動場地。

另外，「Temi」亦為會員提供流動視像會議服務，透過其手機應用程式，會員可與香港及海外客戶舉行會議。

[共居抗疫系列之二]