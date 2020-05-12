疫情削需求 共享工作間劈租逾半 營運商鬥減 流動工作枱月租不足2300元

明報記者 甘潔瑩

今年初本港疫情肆虐，政府帶頭實施居家工作，減少外出，外籍僱員亦減少到港，令共享工作空間需求大大減少，本報發現，個別共享工作間營運商近期已增優惠或低調減價，其中港資營辦商御一空間，每張流動工作枱月租由2018年10月銅鑼灣據點開幕時公布的5500元，早前已大幅劈價五成半至僅2500元，租客更可同時享用銅鑼灣及觀塘兩個共享工作空間設施。

不過，共享工作空間租金低處未算低，IWG旗下荷蘭共享工作空間營運商Spaces，據其網頁最新資料顯示，每張流動工作枱月租由去年1月上環Spaces大新行開幕時公布的4980元，大幅劈價五成半至僅2248元，比御一空間流動工作枱租金更低。

上述IWG於2018年中起，引入荷蘭共享工作空間品牌Spaces到港，先後在多個地區如上環、灣仔等設共享工作空間，其中上環Spaces大新行，以首個全幢式共享工作大樓作賣點，佔地7.7萬方呎，內設Business Club、私人辦公室、咖啡吧等，成品牌地標中心。

御一空間陳恩德：「蝕得好甘」

事實上，過去數年增長速度驚人的共享工作空間，源自透過「共享經濟」減低初創企業或自由工作者的營運成本，令共享工作空間在港開至成行成市，行業競爭早已白熱化。

御一空間創辦人及主席陳恩德接受本報訪問時稱「蝕得好甘」，並指自去年社會運動爆發後，活動場地出租率僅輕微下降；但今年新冠肺炎在港爆發後，幾近所有活動被迫取消或押後，令活動場地生意急挫，有關收入幾近跌至零。同時，早前疫情肆虐，上月有客戶減少租用面積，部分客戶更因疫情而暫時撤出香港，預計御一空間的營業額較今年初疫症未在港爆發前，大幅減少三成或以上。

推「一周通行證」吸居家工作人士

陳恩德亦稱，在疫情下除減租外，由今年2月起開始，御一空間推出「一周通行證」，租期以每周起計算，價錢由480元起，方便居家工作人士；另過去租用流動工作枱12個月始獲1個月免租期，現時租6個月便可獲一個月免租；因應停課亦推出師生優惠，教師可以每小時90元租用會議室作網上教學，另亦招攬DSE學生等。集團亦新成立專隊，為客戶申請政府的各類型基金援助，希望藉此吸引現有客戶及新客戶。

陳又表示，對合併或收購市場上其他共享工作空間或商務中心計劃仍然不變，待疫情緩和或受到控制後，將抱謹慎態度，在合適時機出擊。

[共居抗疫系列之二]