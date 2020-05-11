摩根：退休後應保持投資 香港強積金供款太少

明報記者 黃清瑤

與其他國家相比，香港強積金制度有不足之處。投資顧問公司美世（Mercer）每年給予不同國家的退休制度評級，去年香港僅取得C+評分，謂其整體制度不錯，但蘊含較大風險，如不作出調整將會影響市民退休生活。但過去亦見政府推出政策，慢慢改善制度不足之處，以提高市民的退休生活保障。

港欠完善退休保障制度

Appleton表示，與美國、澳洲等國的區別是香港沒有完善的退休保障計劃，當長者到70歲時，不需入息審查每月可領取千多元的「生果金」，但這個數目實在難以應付日常開支，除此之外就要靠強積金，「強積金制度最大的不足是供款額較少，僱員及僱主每月強制供款上限是3000元，即使數十年後金額也不會很大」。相比之下，新加坡要求僱主供款17%，僱員供款20%，兩者合共37%，每月供款上限為1.7萬元，幾乎是香港的6倍。她表示，政府在鼓勵成員增加供款上有所改善，如去年推出可扣稅自願供款，以扣稅吸引僱員增加供款。

但如要進一步改進，她建議可以效法美國，設立自動導航供款計劃，計劃要求僱員及僱主必須各強制供款5%，政府可再設立5%的非強制供款，並每個月以自動導航系統持續投資非強制性部分，如僱員選擇不作供款，必須親身到相關機構填表取消。她笑指，此舉是利用「懶人心態」，因人們大多不願意特意填表，結果令非強制供款人數大增。

退休後強積金可繼續滾存

此外，她建議即使到達退休年齡，亦不要一次過提取所有強積金，「我們不知道退休生活有多長久，因此退休後亦要保持投資」。她表示，如果成員退休後仍有足夠資金應付生活所需，不妨將強積金繼續滾存。如決定提取強積金，亦應將該資金轉入其他投資，以持續獲得收益。此外政府推出的香港年金計劃亦是不錯的解決方案，以在65歲整付保費 100萬港元為例，退休人士每月將獲發大約5500元保證年金，就可以確保每月得到一定金額，而非一次性全部用光資金。

股市大跌，部分投資者急於調倉，將強積金由股市轉投債市。不過Appleton表示，是否調倉應取決於成員距離退休仍有多長時間。由於強積金是長期投資，可用平均成本法買入各類型投資產品，亦有分散風險的作用；另外，假設股市由高位下跌30%，如現時繼續投資於股市，即可以較低成本買入股票。

對於目前市况，她建議投資者保持冷靜，儘管強積金有虧損，但坊間有一句話：「一日未斬倉， 一日未算輸。」因此，她有以下幾個建議：

第一，保持長期定期有紀律的儲蓄及投資，平均投資成本並減少情緒化投資決定對最終收益的影響；

第二，隨時間檢視自己的投資風險及調整投資部署；

第三，亞洲人習慣保留較高額的現金存款，目前市况調整至吸引水平，投資者應衡量風險將部分資金投放市場；

第四，應建立多元化投資組合，而非投資於單一市場。

對於年輕的投資者，她認為他們距離退休仍有一段長時間，因此不應經常檢視賬戶結餘；如果是即將退休的人士，建議將資產分佈於較低風險的投資產品，亦應控制日常支出，或延遲退休時間；如果是已退休人士，最好是保持投資及控制支出，以持續受益於投資組合回報。

[退休綢繆]