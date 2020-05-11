嘉湖實呎重返1.1萬 料價量齊升

明報記者 歐陽慧恩

嘉湖山莊自3月份起，受惠減價盤源增加，交投量出現反彈，其後隨疫情緩和，成交價亦有所回升。中原高級區域營業經理文家輝指出，屋苑美湖居7座高層E室，實用441方呎，屬2房單位，新近以535萬元易手，呎價12132元，為屋苑今年2房戶新高，原業主2009年125萬元購入單位，現帳面賺410萬元或3.28倍。

文續指，現時屋苑放盤業主議價空間由疫情高峰期的5%至8%，收窄至3%至5%，估計短期內屋苑成交價將全面回升。

除私人屋苑外，近期多個公營屋苑亦現破頂成交，市場消息指，樂富居屋德強苑A座高層9室，實用656方呎，3房間隔，早前以826萬元未補價成交，呎價12591元，做價打破屋苑2018年的810萬元最高成交價紀錄，更創東九龍未補價居屋新高。原業主2001年以約192萬元未補價購入，現以遺產物業形式出售，帳面升約634萬元或逾3倍。

油翠苑3房未補價773萬破頂

另外，世紀21聯誠董事謝寶昭指，油塘油翠苑D座極高層4室，實用639方呎，3房間隔，享少海景，以773萬元於未補價市場成交。原業主本以800萬元放盤，經議價後略減3%售出單位，成交價屬屋苑未補地價單位新高。原業主2010年約228.4萬元購入上址，帳面升值544.6萬元或約2.4倍。

青衣區亦錄新高未補價成交個案，美聯高級分區營業經理黃淑賢指出，青衣邨宜偉樓中層6室，實用544方呎，3房間隔，近日以388萬元未補價易手，為屋苑未補地價單位做價新高，實呎7132元。原業主2001年56.62萬元未補價購入，帳面獲利331.38萬元或5.9倍。

青衣邨未補價3房388萬新高

東涌大型私人屋苑錄得新高成交。中原分行副區域營業董事陳繼成表示，東堤灣畔8座極高層複式戶，實用1480方呎，附有平台，設有裝修，望海景，新近以2260萬元成交，實呎15270元，原業主去年7月起以2600萬元將單位放盤，其後累減340萬元或13%售出，但成交價仍創屋苑新高。原業主2013年1618萬元購入單位，現帳面賺642萬元或近四成。

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