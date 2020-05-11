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朗城滙連接西鐵顯優勢

【明報專訊】新界西北為新盤供應集中地，華懋與港鐵合作發展的元朗朗城滙，以毗鄰港鐵朗屏西鐵站作招徠，項目設天橋連接西鐵站，讓住戶僅數步之遙即可到達，坐擁交通優勢。朗城滙關鍵日期為今年7月，意味買家買入單位後，最快數月後可入伙。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

全盤提供720伙的元朗朗城滙，戶型涵蓋1房至3房；項目2018年底開售至今，已累沽逾八成單位，目前餘貨以實用面積690方呎起的3房單位為主。朗城滙由4座住宅大廈組成，大廈之間設有綠化上蓋行人通道連接，1座及5座（不設4座）最貼近西鐵站，而3房單位多數設於2座及3座，另綠化平台則位於項目中央。

餘貨以3房單位為主

發展商早前開放兩個連裝修現樓單位，其中位於3座32樓G室，實用面積736方呎，屬3房1套間隔。單位設有玄關位，並放有一個線條簡約金屬置物架。整體設計以淡色為主調，客廳擺放灰色布藝梳化，襯杏色窗簾和地氈，設落地玻璃趟門，連接22方呎露台。

另一則的飯廳放置足夠4人使用的木紋餐枱，配以白色餐椅，並掛上特色吊燈及金屬裝飾，營造時尚雅致的氛圍。廚房設於玄關右方，靠牆設置白色曲尺工作枱，設有通風窗，將戶外陽光引進室內，令整體空間顯得光潔明亮，廚房配備煤氣爐、焗爐及雪櫃等家電，並附設儲物室。兩個睡房面積各約50方呎，與現時普遍新盤相若，設計師將其中一間睡房佈置成書房，擺放書櫃及淺色書枱，自然簡潔，靜謐舒適。主人睡房位於走廊盡頭，靠牆放置雙人牀，並外連工作平台。

另一個示範單位為3座32樓J室，實用面積545方呎，屬2房間隔。單位以現代簡約風格設計，客廳米白色的牆身搭配木地板，加上暖色燈光，予人舒適溫馨感覺。廚房則以黑色牆壁搭配白色工作枱，同時設有多組廚櫃，以增加收納空間。兩間睡房與客廳座向相同，外望開揚景觀。

住客會所設施齊全

住客會所的設施包括兒童遊樂園、室外游泳池、瑜伽室、宴會廳、健身室等，住客亦可到面積約6.8萬方呎的花園休憩散步。交通方面，項目第1座對出設有蓋行人天橋連接屋苑和朗屏西鐵站，非常方便，而朗城滙距離元朗西巴士總站亦僅數分鐘步程。

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