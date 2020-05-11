將軍澳本月首10日成交破百

據代理統計，十大屋苑本周末錄得約22宗成交，並連續5周錄得20宗或以上水平。其中，新界上車屋苑沙田第一城於周末共錄得6宗成交，為交投量最多的屋苑。美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城21座低層C室，實用面積327方呎，2房間隔，以市價550萬元沽出，實呎16,820元。原業主2011年8月以220萬元購入，持貨近9年，帳面賺330萬元或1.5倍。

十大屋苑周末22宗 連續5周逾20宗

至於東涌映灣園亦於周末錄得3宗成交，本月累計錄約12宗買賣，最新有海景3房戶逼千萬元沽出。美聯分行高級分區營業經理李錦榮表示，映灣園11座高層H室，實用932方呎，3房間隔，享海景，原業主1000萬元放盤，經議價後，僅願減價3萬元，最終以997萬元沽出，實呎10,697元。原業主2014年10月以700萬元購入，持貨6年，帳面獲利297萬元或42%。資料顯示，同類單位為11座中高層H室，面積間隔相若，曾於今年2月初以960萬元易手，最新成交價則高出37萬元或近4%。

另外，利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，日前連環錄得破頂價成交的青衣盈翠半島，新近錄得本月第6宗成交，單位為8座高層B室，實用520方呎，以900萬元成交，實呎17,308元。原業主2014年以558萬元購入，持貨6年，帳賺342萬元或61%。