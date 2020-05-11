寬限聚令後首周末 一手成交升七成

雲滙再加價 周四推售21伙

同時已屆現樓的新地（0016）大埔白石角雲滙，亦於周末沽出約31伙。項目繼本月初更新價單，將12個單位加價約4%後，昨日再度提價，將13伙定價調高0.29%至6%不等。其中位於2座5樓至12樓的B6室，全屬實用面積455方呎，2房間隔，8伙劃一提價6%。以2座12樓B6室為例，於上月中原定價約748萬元，現定價調高至約792萬元，連同3%折扣計，折實價為769萬元，折實實呎16,904元。發展商亦公佈，本周四上午11時起推售21伙。

明翹匯3房1700萬 實呎2.1萬雙破頂

一手亦屢錄新高價成交。佳明（1271）旗下青衣明翹匯，昨日透過招標形式以1700萬元沽出一個3房單位，成交價和呎價同創項目新高。單位為1座32樓A室，實用面積807方呎，屬3房1套連多用途房連洗手間及儲物室間隔，呎價21,066元，兩者均為項目新高。

信置（0083）西貢逸瓏海滙昨以1598萬元沽出最後1伙，單位為1座8樓G室，實用面積852方呎，連683方呎天台，屬3房1套連工人套間隔，實呎18,756元，成交價創項目新高。項目由2016年第3季推售至今，全盤258伙已悉數沽清。至於同系的粉嶺囍逸，以1200萬元沽出最後1伙、位於1座25樓B室的頂層連天台戶，實用750方呎，連601方呎天台，實呎1.6萬元。

OMA by the SEA暫收320票超額2倍

另外，新盤戰場轉移至新界西北。永泰（0369）青山公路OMA by the SEA自上周四以折實平均實呎12,548元推出首批108伙價單後，市場消息稱，項目過去4日暫收逾320票，按首批推出108伙計，超額認購約近2倍。另新地天水圍Wetland Seasons Park第2期，料短期內開價及開放示位。