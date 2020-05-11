劏房代管：兩成空置 海嘯後新高

吸家居隔離短租客

72不動產營運總監林美顏表示，該公司代業主管理約650個住宅收租物業，包括劏房及單位，大部分位於深水埗、大角嘴、旺角等區。她表示，包括長租及短租在內，在去年反修例運動後一直銳減，到現時更有超過兩成空置率，是該公司2008年金融海嘯前從事租務管理以來，空置率最多的時段。

此外，在疫情下，由於政府「封關」，基本上商務客、回港探親客幾乎接近「零」，而由於市民收入受影響，裝修客亦大幅減少，短租客較往年首季減少超過一半，但現時短租客中，就有部分是「家居隔離客」。

林續稱，在農曆新年後，不少租戶要求減租，特別是接近約滿的租客，都會提前數個月與業主商討，大部分要求減租約一成，有部分以往是高於市價承租的租戶，更要求減租兩成，而大部分業主都願意接受。

更甚的是，有業主眼見市場普遍租金回落，即使現時租約已在「生約」階段，為怕租客退租，單位或需空置一段長時間才能租出，故主動提出減租約10%至15%，要求租客即時再簽「死約」。

業主減租改簽「死約」

值得一提的是，由於該650個物業中，不少是劏房或套房，該類物業的租戶不乏從事零售或飲食業人士，這段時間收入影響較大，林美顏表示，在600多個物業中，以往需要「催收租」的個案約佔整體一成，即約60個租戶，但現時每月都有約120個租戶需由職員「催收租」。換言之，拖租數字比疫情發生前增加一倍之多。

[共居抗疫系列之一]