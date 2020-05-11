尖沙嘴共居七折招租 60呎房4000元起 部分租住1年獲3個月免租期

明報記者 張允亭、林尚民

反修例風波及新冠病毒疫情尚未爆發前，住宅租金隨樓價上升，多個以集團式經營的共居項目應運而生，一個約100方呎睡房，月租動輒近萬元。不過自去年反修例風波，加上今年初疫情爆發後，面積狹小空間的共居項目，租賃受到考驗。本報記者早前直擊由集團式經營、位於尖沙嘴海防道舊式住宅大廈內的共居項目，該處距港鐵站僅數分鐘步程，鄰近海港城。該共居項目位於大廈其中3層的部分單位，提供共居睡房招租，當中位於較高層的一個單位共闢出10間獨立睡房，每間睡房面積僅約60方呎。

租金已包水電Wi-Fi等

睡房主要分為單人房及雙人房。其中一個單人房內籠一目了然，設有下格牀、小書桌、小衣櫃及冷氣機，另一個望向九龍公園的隔音窗戶，睡房提供牀褥、枕頭、被鋪等牀上用品。毗鄰的單人房設有上格牀，房內設備和格局相若。管理人向記者透露，上述單人房去年月租為逾6000元，惟社會運動加上疫情影響下，有學生退租，現時已減至4500元放租，若推介朋友租住，更可減至4000元，減幅逾三成。不過，睡房起租期最短3個月，須準備5500元按金及1個月租金作上期。管理人推銷時表示，若簽訂1年租約，租金可以再有下調空間。

牀位月租低見2800元

每月租金已包括水、電、Wi-Fi，紙巾任用等，租客亦可使用睡房外的公共空間設施。單位裝修簇新，公共空間置於單位中央，設有梳化、電視、雪櫃及大餐枱等設施，可供租客使用，另設有6個廁所或淋浴間。廚房方面，提供一部洗衣乾衣機、一個電磁爐及小量煮食工具，管理人會安排每周派人清潔公共空間。另外，同一共居品牌於低層另一個單位，除了4個獨立睡房外，亦提供4個月租為2800元的出租牀位，可選擇上格或下格牀位，亦提供牀上用品。

分析：經濟不景 租賃需求大減

此外，其他位於核心區的共居品牌亦推出不同減價優惠（見表），當中包括租住1年提供3個月免租期、連租3個月有租金優惠等，部分房間的設備和配備服務更媲美服務式住宅，甚至設有24小時客戶服務，客源層面則廣至年輕情侶及外籍商務客。

資深地產分析員林一鳴表示，經濟不景氣下，對中低收入人士或剛畢業的年輕人影響最大，會選擇租金較低的租盤，但未必會以共居為首選，因為部分約200至300方呎的單位由以往租金過萬元，跌至1萬元以下，與伙伴「夾租」下，租金與共居相若，但環境就比共居好。

◆共居內籠直擊（圖）

[共居抗疫系列之一]