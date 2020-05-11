李志成：新盤戰火燃 購買力湧現

疫情衝擊經濟，本港首季本地GDP按年跌8.9%，為有紀錄以來最大跌幅，疫情對本港經濟影響不容忽視，不過市民置業需求持續，物業市場相對穩健，首季私人住宅樓價僅跌1%，可見磚頭抗跌力強，吸引資金流入避險。過去數個月疫情影響拖慢發展商推盤進度，隨着疫情緩和，購買力得以釋放，市場統計5月首6日已錄約248宗一手成交，按月同期大增近3倍，成交步伐明顯加快。

港息下降 利樓市交投

除了樓價，息口走勢亦是準買家入市考慮因素之一，美國推行無限量寬下，港息高於美息，誘發套息交易，資金流入本港，令港匯強勢。金管局多次入市沽港元，銀行體系結餘增加，帶動港元拆息連日下跌，於上周五才終止十連跌，與樓按相關1個月拆息按日回升至約0.84厘，以現時H按封頂息率低至H+1.24厘計算，實際息率約2.08厘，跌穿2.5厘封頂息率。

資金持續流入香港，港息下降，金管局預期銀行體系結餘進一步上升，可見市場資金充裕，息口將持續在低位徘徊，H按息率處於低位，有助置業人士控制供樓開支，對樓市交投有利好作用。

香港置業行政總裁

[李志成]