布少明：星洲先行 減辣刻不容緩

資料顯示，4月份共有5個住宅項目新申請預售樓花同意書，涉及單位高達3676個，按月急升約1.75倍，創自18年7月後的21個月新高，反映發展商正密鑼緊鼓加快申請，增加各自推售新盤的靈活性。

目前市場中人對樓市前景好壞各執一詞，但筆者發現，開始陸續有外資大行加入唱好行列，本人對樓市後市亦屬審慎看好的一派。事實上，在肺炎疫情下，本港樓市一度陷入整固，但隨着疫情漸見完結的曙光，二手樓市開始有「春江鴨」買家入市，再加上日前銀行同業拆息跌穿1厘，大大減輕供樓人士負擔。交投表現進一步看俏。

綜合美聯分行資料，若統計4月27日至5月3日的一周，全港35個大型屋苑合共錄160宗成交，較前一周的106宗大升近51%，連續兩周超越百宗水平，並創自13年1月下旬後的逾7年新高。

儘管樓市似有略為回勇之勢，但今次疫情重創經濟，影響着實非同小可，如要減低疫情對樓市的影響，減辣或撤辣實在刻不容緩。

正如新加坡當局日前宣布新一輪臨時樓市「減辣」措施，為換樓家庭及發展商拆牆鬆綁，我們的政府會否也因時制宜地果斷減辣，回應民意？

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]