廖偉強：守護我們幸福的年代

往日要出人頭地及成功，絕對需要時間及努力去積累，腳踏實地一步一步向前，很難有什麼捷徑。反觀，今天是速度的年代，資訊科技日新月異，社交媒體十分普及，如果懂得運用及具創新求變的精神，今天想要一夜成名、一夜富貴的機會比起上一代人更容易。

筆者於上世紀1980年代期間入行，當年資訊科技尚未普及，手提電話雖然剛剛誕生，但能擁有的人極少。當時通訊器材主要是固網電話及傳呼機，市場的資訊並沒有今天的快捷及透明，吸納客人的渠道主要倚賴傳統的媒體廣告，沒有如今天多元化的社交媒體去接觸客人。

至於今天，隨着資訊科技的進步、互聯網的普及應用，令人與人之間的距離拉近，尋找準確的信息亦較容易。今時今日的地產代理，隨手便可掌握及運用市場的科技及資訊，尋找及聯繫業主或買家的工作變得容易不少，更加可以運用社交媒體的功能，增加做生意的效率。

因此筆者認為，這個時代的香港真是一片福地，是一個包羅萬有的地方，無論飲食、零售及奢侈品，基本上都十分容易搜羅及享用，只要配合努力加創意，機會仍是處處。

今次的新冠狀病毒全球大流行，香港幾乎是世界上最快可以控制疫情的地方之一，這就是作為香港人其中一種十分實在的優越感，請大家一定要好好珍惜及守護這個幸福的年代。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]