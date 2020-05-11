陳永傑：失業率高 美息低位徘徊

新冠肺炎全球擴散已經使到美國將聯邦基金利率降低至2015年底開始加息之前的水平，暫在0至0.25厘。特朗普曾揚言要聯邦儲備局實行負利率，但聯儲局主席鮑威爾表示負利率不適合美國。

哈塞特稱，今次很可能是美國歷來最嚴重經濟打擊，失業率或會升至上世紀30年代大蕭條以來的最高水平。他預期，美國次季國內生產總值將錄得很高的負值。美國經濟在如此嚴峻環境之下，息率將會有跌無升，低息或負息是必然現象。而且聯儲局已經表明量化寬鬆是無限量，在首推2.3萬億美元之後，還會隨時加碼。

港低息環境長期化

哈塞特透露，白宮研究了5、6個刺激經濟方案給予國會考慮，寄望能夠推動美國經濟呈現V形反彈。筆者相信美國未來1至3年內，應不會考慮加息，反而只會研究如何刺激經濟復蘇，不再低迷。

因此，香港低息環境必然會長期出現，絕對有利置業人士及業主以超低息按揭供款，將會是一個難得的超低息優惠時期。假使真的要加息，在重傷之後的美國加息幅度亦很有限，因為美國虛弱的經濟亦難以負擔高息。

還有量寬所產生的後遺症，就是大量印發鈔票，造成資金大幅貶值現象，好像2009年之後的翻版。資金充裕者，必會物色保本增值的物業及黃金等實物資產去尋求自保，避免貨幣貶值。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]