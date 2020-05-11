經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：失業率急升 為何美股仍漲？

【明報專訊】有老友問如果香港失業率10%，股市會如何，我話唔使諗，一定跌到阿媽都唔認得，恒指有15000點已經是很理想，老友再問，點解美國失業率見14.7%，美股反而會升，雖然分析員話14.7%未太悲，所以美股飈升，如果我講得沒有錯，點解港美股市有咁大分別？

如果我無記錯，香港最新失業率只得4.2%，還有大幅上升空間，現在是否應該買港股，我反問老友明知香港失業率會上升，夠唔夠膽買股票，佢話唔夠膽，問題是點解失業率上升對美股是利好消息，對港股是利淡消息。

趁機裁走高薪冗員

首先要了解美國做老闆與做伙計的心態，他們其實是對立的，伙計唔會理會公司生死，最緊要有人工有花紅，一切按既定本子辦事，就算公司蝕到執笠，他們仍然可以有花紅，在環球金融海嘯時大家都見過唔少例子。在環球金融海嘯之後，美國經濟發展相當理想，失業率下降至一個非常低水平，其實包含一個大家未必會為意的原因，就是很多公司都有一批高薪冗員，如果要炒這班高薪冗員，都唔知要賠幾多錢，即時會影響公司業績，股價下跌，領導層的紅股價值就會降低，「人不為己，天誅地滅」，所以，領導層會得過且過，公司的成本加大不是問題，最緊要是自己那份花紅不會因為股價降低而減少。

今次適逢其會，環球新冠疫情大爆發，不少美國公司藉此機會大量裁員，可以將賠償減到最低，這令到美國失業率在短期內大幅飈升一成，投資美股的人都很聰明，見到不少公司藉疫情裁走不少冗員，在成本降低之下，未來業績必定亮麗，失業率飈升反而是買股票良機。所以，美國失業率急升而美股同時飈升。

美企裁員成本降 有利未來業績

老友話我始終只識得講地產，唔識分析股票，所講理論似是而非，老友咁講我亦無話可說，不過，很多公司因業績不佳要裁員，還未開始股價已經上升，因為買股票的人會聯想到公司裁員之後成本降低，對股價有支持，美國股市只不過是將裁員集體化，所以美股飈升，不過，在14.7%失業率之下股市仍然飈升，我真的是諗唔通。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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