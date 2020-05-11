曾淵滄：中港收租股屆翻身時候

收租股的確不少，最知名的當然是領展（0823），近日領展公布業績聲稱盈利倒退，但是這則「壞消息」沒有使到領展股價面對太大壓力，理由是領展業績倒退的原因是物業估值下降了。實際上，物業估值上升或下降，並不會影響領展的收租收入，估值的上升或下降只是紙上帳面遊戲，是紙上的盈利與虧損，如今物業估值下降，影響盈利，還可以讓領展少交一些稅，何樂不為？

李嘉誠頻增持 長實長揸短炒也超值

除了領展之外，九倉置業（1997）也是一隻純收租股，持有九倉於香港的主要商業物業，包括海港城與時代廣場及其他商場。疫情紓緩，限聚令放寬自然對九倉置業有利，只可惜特區政府仍未放寬內地旅客來港消費，海港城與時代廣場的名店，主要客戶是來自內地14億人口中比較有能力消費的一群。因此，與領展比較，表現依然是領展較強。不過，目前內地疫情基本上也受控。因此相信不必等太久，內地與香港之間也必定會開放往來而不必再「隔離」，到了那一天，九倉置業股價會突然炒起，想追也得高追，因此現在也許是買入等消息的好時機。

內地的收租股，有越秀房託（0405）、九倉集團（0004），還有一些在香港及內地皆有收租物業的企業如太古地產（1972）和恒隆地產（0101），實際上幾乎所有的地產股，不論香港或內地，都有好些收租物業，只不過是佔比多與少的分別，其中新世界發展（0017）於尖沙嘴的K11 Musea更是直接挑戰海港城的，又新又大的商場，應該很快也可以恢復開業初期的盛况。

疫情緩和，再加上股市也已於今年3月開始回升，因此，樓價也開始出現反彈，今年4月29日中原城市領先指數與2019年7月5日的歷史高位比較，相差也只是7.6%，樓價回升，所有的地產股都有炒落後的條件，其中最值得買的應該是長實（1113），長實股價超值已經引起李嘉誠的留意，近一段日子，李嘉誠頻頻入市增持，因此，長實成為長揸短炒皆宜的地產股，長揸是因為股價超值，短炒則是買入等李嘉誠增持，李嘉誠每一回的增持行動都使到長實股價上升。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]