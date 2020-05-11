王弼：歐美解封 油價有力再升

其實，在國內豬肉仍然緊張的情况下，北京亦有相當需要購買豬肉，石油大平賣，北京亦有誘因購買石油，只是到目前為止，北京仍然主要跟沙特和俄羅斯輸入石油，很少由美國進口，侵叔壓力下，北京應該會增加向美國購買石油。

負油價乃千載難逢入市機會

因此，早前負油價，可以說是千載難逢購入石油相關資產的機會，除非閣下相信，瘟疫後人類立刻改變生活模式，大規模放棄使用石油，然而，這肯定不會發生。根據香港SARS後的經驗，市民報復式消費，縱使普遍美國人儲蓄率低，元氣大傷下未必有能力爆買，但他們仍離不開衣食住行人類的基本需要。我相信利用航空或郵輪旅遊要漫長時間恢復，意味飛機和郵輪的耗油量會長期低迷，不過，飛機燃料佔整體的耗油量的6%，不可以說少，但也不可說多。另外，若說少了人坐飛機旅遊，難道他們就不旅遊？他們可能改以開車到其他城市旅遊，所以，人均耗油量未必會減少，甚至因為汽車不夠飛機有效率（例如汽車不能以直線航行，SUV耗油率比飛機更差等）而增加。總之，在外國生活過，便知道就算當地人再窮，也不能減少開車，反而可因降級消費要開更多車。

事實上，6月期油由上月最低的每桶10美元樓下，已反彈到上周五收市的24.63美元。隨着西方各國陸續解封，我估計即月紐約期油可在月尾見30美元，7月重回40美元樓上也說不定，即回到沙特和俄羅斯打價格戰前的水平，而原油在沙特和俄羅斯同意「史上最大幅減產協議」後，美國亦因不少油企倒閉而自動減產，用來儲油的大型油輪租金已大跌八成，可見油價已經見底，更不要說戰雲密佈的中東和台海南海，隨時可令油價大幅飈升！王弼手持的油股，最近就成為投資組合的火車頭。

運通大幅跑輸VISA 兩者業務不同

另外，我一向鍾愛的支付科技股份，例如VISA（V）和MasterCard（MA），也分別由3月23日低位抽升37%和39%，更不要說，兩隻股份在我於幾年前推介時，分別只是70美元和90美元水平（上周五收市分別為185美元和282美元）。有一隻支付股份，我從前也有推介，但近期少講，就是PayPal，少講的原因，是該股比較波動，大額投資便沒有V和MA般穩重，但最近表現凌厲。我推介的時候不到40美元，上周公布業績單日大升13%，上周五收近145美元。本欄多次推介支付科技股份，已詳盡解釋看好的理由，在此不贅。不過，曾有讀者提問，為何美國運通（AXP）表現大幅遜於V和MA，我只會說，大家真的要搞清楚何謂支付服務，何謂信用卡服務，在閣下使用信用卡時，各提供服務的合作企業，利潤是如何分配，這些功課，就留給有好奇心的讀者尋找，能搞清楚，相信對閣下投資該類股份有莫大裨益。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]