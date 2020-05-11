何濼生：全球化只會放慢 不會逆轉

然而有人說全球化即將逆轉。果真如此，中國當然不會好過，但全球經濟的榮景亦肯定告終。然而，我大膽預測：全球化的步伐雖會減緩，但絕不會倒退。

有人說：特朗普搞貿易戰，不就是逆全球化嗎？新冠肺炎的經驗提醒各國，任何一種產品過分倚賴從某國的進口會帶來風險。

美國現正積極鼓勵在中國設廠的美國企業把生產線撤出中國。中國會不會吃不消？

撤出中國企業料不多

我明白美國確有這企圖。但企業是逐利的機構。企業在哪裏投資，一考慮市場；二考慮成本；三考慮安全。這三個考慮之下，估計真的撤出中國的企業不會很多。

有人說：大陸生產成本已今非昔比，這固然是事實。中國工資持續攀升、社保開支亦水漲船高，但中國的生產效率亦不斷提升，結果是中國的單位生產成本（unit labour cost）自2012年反而下降了不少。

當然中國的巨大市場更是難以抗拒，而中國的治安更是大大優於東南亞、歐美和墨西哥等地。多年來中國的外來投資未見下降。2019年的外國直接投資（FDI）更是自2017年最高的增幅（以人民幣計達5.8%；若以美元計則只是微升）。

自年初以來股價升幅近一倍的Tesla，有此驕人成績就是因為他逆市大舉投資於上海。要注意：2018年8月才見到Elon Musk有意投資50億美元在華生產Tesla汽車的消息。該廠2019年頭才動土，年底卻已正式投產。今年初彭博報道指每周生產已達千架，Tesla有計劃先提升生產力至每周3000架，然後再加碼至年產50萬架。

科技與市場兩大力量 不會令全球化停下來

我跟學生說今天推動全球化的主要力量，一是科技，特別是運輸能力和資訊科技；一是市場的力量。這兩股力量應會促使全球化停不下來。

在過去，歷史上軍事擴張和政治野心曾是全球化的推手。當時全球化為很多民族帶來災難，卻造就了號稱「日不落國」的大英帝國。今天政治野心居然成為全球化逆轉的動力，實在吊詭。但我估計最終難以抗拒上述兩大力量，並希望「全球主義」合各國之力化解全球化帶來的風險。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]