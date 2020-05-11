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何國良 基金看世界

投資策略

何國良：地緣政治風險趨升 投資側重內需

【明報專訊】剛過去的一周，市面的氣氛在社交限制放寬後，看到改善。再適逢母親節，大家可能藉此機會消費一番，一舒多月來鬱悶心情。有時，筆者會想，從事經濟研究的朋友，在這一段時間可以得到一些好珍貴的數據。由於疫情影響，香港現時是零到訪旅客的狀况。從純學術研究的角度看，這樣的狀態是可遇不可求。

沒旅客到訪 有利分析本地經濟數據

有心研究本地經濟的學者，終於可以排除外在因素更深入地分析本地經濟數據。例如，到底純本地消費的總規模到底有多大呢？這樣的消費規模可以支撑多大的經濟體量呢？如果以這個經濟總量運行，又相當多少工作職位呢？我們的人口勞工結構又是否配合得到相對應的經濟結構呢？進一步比對歷史數據，以現在的數據比對照數據（control data），我們亦不難找出旅客在香港可以創造到的潛在經濟貢獻，這個答案可能比旅遊發展局利用問卷調查獲得的結果更接近真實情况。而且，推而廣之，我們亦應該在這個時候，多收集一些各方面基礎設施使用的數據，例如，鐵路、交通、道路使用和各區各地人流量等數據，以便清晰地了解，純本地居民在生活各方面需要和供應情况，好讓未來城市規劃有一批更精準，少干擾的數據作依歸。因為往後時機一過，關口重開，情况就不再一樣了。

內地消費含金量 還沒回到最理想

從市場的表現來看，大家仍然處於反彈後的迷惘期。市場並沒有明確的方向，但這並不意味市場只是平淡。如果細心看看市場的微妙變化，正如上周所言，市場風格仍在轉變中。過往受惠於疫情的股票，在這個時期中，可能就要靜候下次機會。市場在地緣政治轉趨緊張之際，就集中火力，追捧一些免受外在因素影響而只受惠內需恢復的消費股票。這樣看來，這些板塊輪動的過程仍然會在未來一段時間上演。畢竟，這個趨勢可能在兩會舉行之前，不會有太大的改變。大家操作上就要注意一下。

以上的投資理念，源自於經濟如市場所預期，逐步回復正軌。但事實是否真的如此呢？由於官方的零售銷售數據還沒有公布，有券商就利用商場客流量以至國內接待旅客人數等數據去先行看看在五一假期中的一些變化。例如，國內境內遊的接待人數，今年五一假期達到1.15億人次，跟去年接近2億人次相比，下降了41%。單從跌幅來看當然不理想，但如果跟二三月間，其他經濟指標在疫情影響下的下跌幅度來比較，跌幅其實是在慢慢收窄，反過來說，經濟活動正在中國大陸中逐步恢復過來。

不過，今次五一假期所創造的旅遊收入有475億人民幣，跟去年相比，下降了接近了60%。在旅遊人次下降40%的情况下看，可以看到高消費的一群在經濟恢復過程中，較其他消費群的參與性略低。這一點，從全國購物中心客流回暖指標，亦可以確認。他們發現，三線以下的城市，平均客流回暖的比率，要比一線城市高出10%。因此，當中消費的含金量，還沒有回復到最理想的水平。從市場投資的喜好來看，預期持續復蘇和改善仍然是市場的一個焦點。在地緣政治風險持續走高的情况下，投資側重於國內消費可能更見成效，這個爐你又會否一起圍起來呢？

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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