周顯：怡和愛中愛港不甘後人

怡和集團本來是鴉片戰爭的罪魁禍首，中國政府多年來的聲討對象，在1997年回歸之前，是跑得最快，遷冊得最快的英資企業。

可是，在政治和經濟利益之下，沒有永遠的敵人，尤其是，這句話的原創者，正是英國人。不過，一個願打，一個願捱，這也要中國政府為了利益，不計前嫌，方才可以做到。

政治經濟利益下 沒永遠的敵人

所以，在近年來，怡和集團幾乎是投資中國的大好友，幾乎是全面進軍中國，而在愛（中）國和愛港方面，更加是不甘後人，這從香港再出發的名單，就可得知。

所以我在這之前已經說過，黃絲們抵制美心集團，很難奏效，皆因它的大股東怡和集團，其大餅在中國，美心香港的生意在他們看來，不過是餅碎，不放在心裏。不管怎樣抵制，也會照樣挺住，根本不受影響。

美心集團有大股東怡和挺住

至於伍氏家族，是小股東，而且股權分散，大部分人都不會太過介意。在太子女伍淑清而言，也是在中國得到的榮耀，遠比在香港得到的遠多得多。所以我認為，抵制美心集團的最大受害者，第一當然是其員工，第二卻是揸fit人伍偉國，因為他作為管理人，當然有很大的「近廚得食」利益。

[周顯 投資二三事]