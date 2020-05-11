盧楚仁：歐元5月「九死一生」

外匯市場的分析，不外乎基本分析和技術圖表分析兩大門派，但有時候也要看一些統計數據。上星期路透社有一篇名為圖表新聞的文章，內文分析指在過去10年的5月份，英鎊的表現皆下跌。即是說英鎊在過去10年的5月份下跌的機會率達100%。文中指出，因財政年度的關係，大量海外資金要兌換成英鎊匯回英國本土，令英鎊4月份表現多數強勢。因此，換匯高峰期一過，英鎊在5月即時回軟。

我隨即查看了歐元的走勢，發現也大同小異，過去10年的5月份，歐元有9年下跌，只有2017年一年上升，但當中的原因應該和英國不一樣。因為歐元區老大德國和法國的財政年度是採用曆年制，即是在1月1日開始至12月31日，英國和加拿大等英聯邦國家多數採用跨年制，即4月1日至翌年3月31日。

英倫銀行或持續採極寬鬆貨幣政策

現在英國所面對的問題可謂千瘡百孔，誰也想不到英國的疫情會一發不可收拾，現在更超越意大利直逼美國。在疫情爆發之前，英國經濟已經深陷衰退邊緣，故未來英倫銀行有機會持續地採取極寬鬆貨幣政策，來應對這100年來最大的危機。另一方面，在疫情打擊下，英倫銀行已阻止英資銀行派息，英國政府亦原先打算將企業稅由19%下調至17%，現在又宣布取消此減稅計劃，英國金融業和商界甚至擔心英國政府因為財困，可能被迫宣布加稅。而最不明朗亦有可能最致命的，就是英國和歐盟的貿易談判隨時破裂，被迫在年底結束過渡期後硬脫歐。

歐洲國家持續弱勢 長期困擾歐元

歐元方面，德國憲法法院裁決歐洲央行在2015年推出的量寬屬違憲，令德國央行將有機會退出量寬政策，及要將資產負債表內的債券出售。這個裁決震撼整個歐洲金融市場，令投資者擔心德國央行陷於兩難，而未能協助歐洲央行買債救市。受消息打擊，歐元應聲下跌，意大利兩年期債券也受到嚴重衝擊，殖利率也大幅上升了20個基點至0.9厘，令意大利爆發債務危機更趨白熱化，若歐盟和英國在貿易談判破裂的話，相信對歐元也有直接衝擊。

另一方面，新興市場貨幣出現貨幣貶值危機，當中土耳其里拉持續被拋售而屢創紀錄新低，雖然俄羅斯盧布在急跌見新低後，跟隨油價反彈回升，但前景不容樂觀。北歐的冰島克郎也見歷史新低，其他的北歐貨幣亦接近各自的歷史低位，估計這些持續弱勢的歐洲國家貨幣會長期困擾歐元。亦因為過去10年的5月份歐元和英鎊皆弱過藥煲，造就了美匯指數在過去10年的5月表現強勢，當中只有2017年的5月是下跌，其他的月份都是正值，故美匯在5月升值的機會率是90%，和歐元的九死一生剛剛相反。

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資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]