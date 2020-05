盧楚仁：歐元5月「九死一生」

【明報專訊】香港金融市場有所謂「五窮月」,華爾街亦有「五月沽貨」Sell In May And Go Away,當中以形容股市居多,例如恒生指數在過去10年的5月份,兩升八跌,所以恒指在五窮月的準繩度達80%。其實在外匯市場,準繩度比恒指更高,當中以英鎊和歐元最為顯著,準繩度之高令人嘆為觀止。亦因此,美元在過去10多年的5月份均表現異常強勢。