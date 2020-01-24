摩根大通亞洲：季績有睇頭 騰訊購23175

【明報專訊】騰訊(0700)周三派成績表，綜觀市場對ATM三股的業績前瞻，分析員對騰訊首季業績最樂觀。如投資者部署騰訊業績，有三大因素宜留意。首要為手機遊戲業務，市場普遍憧憬用戶過去數月減少外出下，有望增加遊戲時間及消費。不過Sensor Tower數據顯示，騰訊手機遊戲收入按季或會減少，投資者宜留意這方面會否令市場失望。第二為廣告業務，雖然整體廣告市場無可避免受經濟環境轉弱影響，不過彭博分析，騰訊自2月中開始，有較多新廣告投放，社交平台廣告好過預期。第三是金融科技及雲業務，市場預期這方面業務的增速或會減弱，主要是其支付業務線下應用場景在疫情期間大幅減少，以及部份雲計算的項目要延遲所影響。
好倉可留意騰訊購23175，行使價441元，實際槓桿約10倍，最後交易日2020年7月28日；淡倉可參考騰訊沽19013，行使價375.75元，實際槓桿約11倍，最後交易日2020年7月2日。
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