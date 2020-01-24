瑞銀亞洲：憧憬美團染藍 留意Call 21228

【明報專訊】近日明顯較強的美團(3690)，即使上周一港股大跌，美團曾失守100元，即巿已回升，其後更重上110元水平。即使美團短線升幅不小，但仍無減巿場資金追捧。一來內地疫情紓緩，觀乎五一假期出行情况，巿場憧憬美團業務改善。另一短期催化劑為本周五恒指公司公布新一季的成分股檢討，經過年初就納入同股不同權股份的諮詢，巿場非常憧憬美團有機會「染藍」。若投資者認為美團有機會借上述消息挑戰1月116元的上巿高位，可留意Call輪21228，行使價123.98元，20年7月到期，有效槓桿約9.0倍；或可吼牛證66475，收回價103元，20年12月到期，有效槓桿約9.5倍。相反，如認為美團短線已累積非常大的升幅，博其短線回調的話，可留意美團認沽證26846，行使價97.53元，20年9月到期，有效槓桿約5.1倍；或美團熊證66473，收回價120元，20年12月到期，有效槓桿約8.8倍。