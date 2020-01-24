經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：資金追落後 小米購19924

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周五止跌回穩，但未能順勢突破195元；向上以挑戰200元為目標，支持參考180元水平。阿里重拾升勢，資金繼續博反彈，看好可考慮阿里認購證23920，行使價215.20元，20年09月到期，實際槓桿約7.3倍；或阿里牛證64068，收回價180.88元，行使價178.88元，槓桿比率約11.6倍。有報道指，小米（1810）在五一期間的門店銷售升約13%，股價上周五追落後，曾升近11%，逼近11.5元水平；向上有待挑戰12元，支持上移至參考10.5元水平。小米顯着抽升，資金觀望擴大升幅的機會，看好可考慮小米認購證19924，行使價12.9元，20年09月到期，實際槓桿約6.5倍。惟淡倉部署相對進取，可考慮小注於行使價在10元以下的認沽證。看淡可考慮小米認沽證14534，行使價9.08元，20年09月到期，實際槓桿約5.3倍。(本結構產品並無抵押品)

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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