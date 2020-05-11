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劉思明：強勢宇華落後廣汽皆可取

【明報專訊】港股上周一急挫但很快回穩，行業或個股表現參差，以買盤稍強，有機會去到3月反彈以來的白熱化階段，部分強勢股仍努力向上，部分卻後勁不繼，落後的則發力衝上，整體情况混亂，愈戰愈勇的強勢可取，強勢受壓的宇華教育（6169）或落後的廣汽（2238）可留意。

恒指上周初大幅低開跌至23584點回升，周五升上全周高位24263點，收報24230點，全周仍跌1.68%；國指跌1.72%。恒生中型股、小型股指數收復失地 ，上周升0.82%、0.23%。大市日均成交946億元，低於60天平均近兩成，交投疲弱。據《明報》港股數據庫，周五升跌比率83比17，升逾3%佔上升股份超過兩成；上周有3日有超過七成股份上升兼升逾3%佔超過兩成，急跌後市况很快恢復。

恒指不宜跌穿區間底23500點

正如上周一指，中短線趨勢寬度向好於去年7月或9月曾經出現，經過上周之後，明顯與去年7月更似。去年7月恒指國指成分股高於50天線比，升穿五成的強弱分界後反覆向上，高於20天線比高位回落後反覆跌穿五成，即是有更多股份追落後升穿50天線，與此同時，也愈來愈多股份跌穿20天線轉弱。

上周高於10天線比急挫至一成多後大幅反彈，回升至六成以上；高於20天線比降至五成附近上落，而高於50天線比先跌後回升，周五再次重上五成水平，未來重演去年7月一幕。去年6月中至7月底恒指在約28000至29000點，之後破底而下；上周恒指守住23500點，維持在今年4月初以來約23500點24600點區間，逼近高位沽壓料增，低位則不容有失。

恒指仍處於困局，但行業或股份個別發展。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有三成半多上升，科技器材升近半成，汽車及相關升近4%，各有約八成半股份上升；食物飲品、工業升3%、4%，只有約六七成股份上升。下跌行業，個別沽壓明顯較大，中資電力、航空及相關跌近4%。

行業各自精彩，個股亦然。以50天線為分界，高於50天線強勢中芯（0981）、微創（0853）、九毛九（9922）、時代鄰里（9928）、重汽（3808）等升逾一成，幾乎或已經破頂；原低於50天線的信義光能（0968）、濰柴（2338）、丘鈦（1478）、中國軟件（0354）、贛鋒（1772）、H&H（1112）等上周亦升逾一成，升穿50天線。

廣汽短線7.2元附近可吸

不過，強勢股並非全線向好，中移動（0941）、中海外（0688）、恒安（1044）、新東方在線（1797）、宇華、復星醫藥（2196）等上周跌逾半成；部分如中壽（2628）、中石化（0386）、中資航空、電力、紙業等反彈後尋底，可見強勢或弱勢走勢也不一，強勢或落後的皆可以留意。

強勢的宇華，上周遭大股東減持，股價低收配股價7.18元之下。之前強勢的愛康醫療（1789）也曾遭大股東減持，曾跌穿配股價但很快消化沽壓回升。倘宇華再跌，不妨小注於6.7元撈底，低收6.4元止蝕。至於追落後，廣汽上周升至50天線回順，短線可於7.2元附近吸納，博後市重返3月底約7.8元水平，跌穿7元先離場。

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[劉思明 數據尋寶]

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