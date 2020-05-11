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張兆聰：車市走出谷底 收集敏實

【明報專訊】環球股市持續回升，但除了納指外，多數主要股指都在高位整固多時，技術走勢已到了選擇方向的時候。中美高層接觸，副總理劉鶴、美國財長梅努欽以及貿易代表萊特希澤通電話，表示會保持溝通，市場緊張情緒紓緩，道指和恒指都轉強。上周在推介信義光能（0968）時，指龍頭出口股表現不俗，但汽車相關板塊則落後，主因是海外工廠仍然停產，前景仍有很大變數。結果在市場持續炒復蘇之下，上周五出現強勁表現，敏實（0425）可趁低收集。

中美關係惡化憂慮稍紓緩，作為貿易戰受害指標的道指和恒指應聲彈起，但仍未突破區間上限。不過市場內部動力偏強，龍頭騰訊（0700）再次挑戰420元重大阻力位，內需消費股強勢，啤酒股受惠復蘇兼進入夏天旺季而連日炒上，海底撈（6862）配股後股價表現不差，大落後的內房汽車股上周尾段發力，炒復蘇的濠賭股更向上突破。暫時仍落後的以港資股為主，新地（0016）上周五仍逆市下跌，能否守住100元關口仍是未知數，但九倉置業（1997）能反覆上升，較本欄推介時也升了約6%。另外，中資金融股也一如以往繼續落後，但內險股估值確實非常低殘，到市况炒無可炒時會有力爆升，尤其是一些二、三線的內險股。

恒指能否破關 還看騰訊表現

恒指往上看仍阻力重重，能否逢關破關極不明朗，騰訊能否破頂是一個關鍵。騰訊是疫情低位至今，最能勉強跟隨納指向上的港股，此前兩次挑戰420元均無功而回，又回落至400元附近。由於納指已破位向上，對騰訊會有刺激作用。話說回頭，420元相當於今年預測市盈率約30倍，雖跟以往達40倍仍有距離，但騰訊盈利增長也由30%至40%，放緩至20%，結果就形成一個估值頂。當然，估值是很虛幻的東西，全看市况有多牛，納指估值也高，軟件股就接近50倍，股價普遍遠高於目標價，但升勢依然強勁。若騰訊破頂，投資者心理上會更加樂觀。

過去兩年全球汽車銷售下滑，主要是中國進入下跌周期所致。但市場表現差異也很大，中高檔汽車表現不差，與之相關的供應商也表現較佳，敏實在疫情前的股價還貼近1年高位，奈何疫情衝擊太大，股價短時間內就近乎腰斬。

敏實歐洲工廠5月復工

現時歐美大多數汽車OEM（代工生產）廠商在3月20日左右按照政府的控制措施關閉了工廠。受停擺影響，歐美汽車銷量3月分別下滑52%與35%，4月進一步萎縮80%與47%。但隨着歐洲和美國部分地區重新開放經濟和取消限制，加上汽車市場潛在的激勵計劃，4月份有機會是汽車銷量谷底，5月至6月仍會偏弱，但往後逐步復蘇是大概率的事。敏實5月初就開始重啟歐洲工廠，美國廠房就計劃在本月中旬逐步重開，最壞情况應已成過去。

當然，需求端是一個變數，若失業率持續高企，未來12個月至18個月復蘇會較為緩慢。但要留意，疫情衝擊的主要是手停口停的低下階層，既要擔心日常開支，一旦失業又很難找回工作；能夠購買中高檔汽車的人士受到的影響不大，儲蓄多資產也多，疫情就只是暫停外出幾個月，也僅此而已。事實上，商務部公布，上海市五一假期期間汽車銷量較去年同期飈升達50%，重慶28.5%，浙江為8.8%。數字反映汽車銷售快速回升，而愈富愈的地方表現就愈好。

[張兆聰 還看今朝]

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