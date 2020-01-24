金子：看好復蘇前景 阿里購24138

上周筆者推介騰訊認購證（23251）都有17%回報進帳，而本周三騰訊將公布業績，相信可以再挑戰420元關口，投資者可以繼續持有該證。

匯豐衍生工具部數據顯示，恒指波幅指數本周先升後回，上周初急升至36反覆回落至27的位置，但仍較年初20水平高。有見引伸波幅持續波動，投資者若以窩輪入場，要提防其後再出現突變，引伸波幅上升有機會利好窩輪表現，相反則有機會利淡其價格走勢。

上周「ATM」帶動港股反彈，惟其中阿里巴巴（9988）走勢較為落後，上周五終企在50天線192元水平之上，而截至上周四，阿里錄得5500萬元流入，成為繼騰訊後第二大資金流入的個股。

富瑞發表研究報告指，阿里巴巴為市場復蘇的首選股份，網購恢復正常，該行預期阿里首季總收入會按年增長16%，其中雲計算成為盈利收入引擎，收入預計將按年增長57%。該行給予目標價274元，予「買入」評級。如看好阿里前景，可留意其購證（24138）。

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