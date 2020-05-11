蘇沛豐：兩會利券商股 中金中長線看16.4元

中金公司（3908）的投資銀行業務在國內具領導地位，料最受惠內地資本市場改革。講到股市改革，近期最重要的消息是4月27日中國證監會及深圳交易所公布的創業板改革徵求意見稿，重點在於創業板試點註冊制，並且不限於IPO，還包括增發股份及併購，範圍之廣超出預期。落實新股註冊制有助加快企業的上市進度，推升總體集資額，有利投行收入。其他改革方案例如改革融券業務，有助市場成交更為活躍，亦利好券商。雖然創業板股份主要是中小企，保薦人未必盡是大行，但實行註冊制料提高對保薦人的要求（參考科創板經驗），大行市佔率可望因而提升。

短線目標 看前浪底13.2元

另外，中金投資收益率於過往市場波動時往往維持相對平穩表現，相信於近月市况波動之中受影響較同業小。中金近期股價疲弱，跑輸同業，相信主要受其擔任保薦人、於美國上市的瑞幸咖啡假帳風波影響，但我們相信事件對中金營運及今年利潤影響有限。

其他可能有利股價的因素包括：回歸A股，中金計劃於上交所主板上市，擬發行最多4.58億股A股；與策略股東騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）加強合作發展財富管理等業務。

中金預測市帳率僅約0.9倍，接近歷史低位。股價剛突破小型頭肩底頸線，短線量度目標於前浪底13.2元，中長線目標16.4元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份；招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]