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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：李小加十年功過七三開

【明報專訊】上星期五表現最差藍籌是港交所（0388），可能是和CEO李小加明年約滿後離職有關。一般情况下，CEO離職股價即跌，是對CEO能力的肯定，至少市場不是開香檳慶祝送瘟神。

怎樣評價李小加？作為上市公司，最重要的，還是股價。同文陸振球兄在facebook指出李小加任內，股價大幅跑輸對手倫敦交易所（倫交所）。小弟搜集了資料，再加上另一對手新加坡交易所（新交所），補充一下。

附表中2002至2009年的8年（選擇2002年而非2000年是因為倫交所2001年才上市），小弟稱為BC，即Before Charles，李小加是2010年頭上任；2010至2019年的10年，就當然是AC，After Charles了。

正如陸兄所言，AC年代10年，港交所股價升了81%，至少跑贏了恒指的29%升幅；年均回報約是6%，計及不錯的派息，表現中規中矩，直到你和同期升了10倍的倫交所相比。不過，若要找人墊底，新交所股價更不堪，10年股價原地踏步。考不到第一，也不要包尾。

過去十年倫交所股價大幅跑贏港交所

當然，各有前因莫羨人，要贏人先要贏自己。若將港交所AC年代股價，和BC年代相比，又如何？結果就有點難看了，BC年代，港交所股價升了近12倍，遠勝對手（新交所升了7倍，倫交所只升71%），也遠比AC年代好。明顯見到，BC年代是港交所和新交所黃金時期，股價表現遠勝倫交所；但到AC年代，風水輪流轉，倫交所表現大幅跑贏。

原因為何？正是因為盈利。BC年代，港交所盈利升了7倍，股價升12倍。AC年代呢？港交所純利升86%，股價升81%，可見長期來說，股價不騙人。倫交所呢？剛好相反，BC年代純利增長慢，AC年代純利增長較快，股價表現也是如此。至於新交所，BC年代純利增長不及港交所，AC年代更是三家之中包尾，股價表現也是一樣。

進一步要問的是，為何BC年代港交所盈利強勁，AC年代則無以為繼，而倫交所則此消彼長？小弟認為並非李小加問題，而是歷史因素。

交易所生意，主要是看大市成交。BC年代，港交所剛好食正國企來港上市風潮，這些巨無霸企業帶旺了成交。到AC年代，未上市的大型國企已不多，港交所唯有打國際牌，吸引其他地方企業，但成績未如理想。反而是倫敦食四方飯多年，BC年代倫交所未能受惠於中資上市潮，但到AC年代招攬國際公司，就搶贏港交所了。

股價來自利潤，交易所利潤則來自成交額。以此來看，李小加任內功過，應算是七三甚至八二之比。股價是跑輸倫交所，但至少跑贏恒指和新交所；而AC年代缺乏大型國企上市，打國際牌又鬥不過倫交所，先天不足之下，如何增加大市成交？促成滬港通及引進同股不同權公司，但在收購方面，成效則值得商榷。收購倫敦金屬交易所（LME）貢獻盈利不大，而去年高調向倫交所示愛，最後收購失敗，更有點「肉酸」。

下一個10年 港交所面對更大挑戰

李小加帶領港交所10年，以非家族生意來說，算是頗長時間了。繼任人面對兩座大山：第一，香港股市的成交額，明顯低於相若市值的其他市場。沒有巨型新股上市，如何進一步提升成交額？第二，如何吸引更多外國公司在港上市？下一個10年，恐怕是更有挑戰性。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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