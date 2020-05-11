林少陽：投資如超馬 要能面對失敗

這個世界，人分很多種。我屬於責任心重，受人二分四，就自覺必須交足四分八貨的那類人，交不到貨的那段日子，心理上會好難受。當然，理智上自己當然明白，即使是多強的投資高手，他們的回報曲線（equity curve）也不是永遠一帆風順，但在挫敗來臨的一刻，很少人能真正輕鬆應付過去。

投資跟做人一樣，無論你喜不喜歡，在人生某個階段，總會面臨一些挫敗與挑戰。最近對冲基金億萬富翁比爾．阿克曼（Bill Ackman）接受訪問，講及他如何在至少兩次人生低潮中爬返起身。第一次的人生低潮，是生意拍檔在公司業績低潮期中途退股，剩下他獨自一個人扭轉敗局，第二次低潮則是在2013至2019年間頭頭碰着黑，「輸得最甘」的，包括重注買入Valeant Pharmaceuticals（已改名Bausch Health Companies Inc.）隨後出現多場商業醜聞，拖累股價連年急挫，最重沽空倉康寶萊則惹來官非纏身兼多名華爾街同行挾倉，兩個倉位埋單輸近20億美元。

阿克曼永不言敗 捱過低潮今年大勝

阿克曼是一名性情中人，從不隱藏自己的內心想法，這在爾虞我詐的資本市場，好容易吃大虧。假如當年他不是那麼高調宣揚他沽空康寶萊，亦未必會引來超級巨富對冲基金經理卡爾．伊坎（Carl Icahn）買乾（伊坎曾一度持有26%）康寶萊股份，結果可能都是要輸錢離場，但肯定不會輸得那麼慘烈。

最近訪問時他才透露，這段期間原來他家庭事業兩失意，而婚姻上的挫折，令他更難於重要的商業決策時候做對決定。面對挫敗，我們可以選擇放棄投降，亦可以選擇咬緊牙關，渡過難關。多得新的一段婚姻及好些不離不棄好友的打氣支持，以及他那副永不言敗的個性，支持他一步一腳印地捱過低潮。

阿克曼旗下事件主角對冲基金Pershing Square International（PSI）自2015年高位至2018年低位，曾輸超過四成，期間他忍痛將本來很有信心的上述兩大持倉止蝕，於2018年首季開始重新出發。

雖然截至今年 5月亦只是輕微高出2015年高位不夠一成，但由2018年谷底計，累計升幅逾九成，同期標普500指數僅微升不足10%。今年2月，年初至5月5日，PSI每股淨值升了15%，同期標普跌了超過10%。今年他最大的一場勝仗，是在2月份市場對疫情還是極度樂觀的時候，建立了足以填補他的投資組合長倉100%損失的企業債務違約合同（credit default swap）。

投資獲利從來都不容易，但這亦是一場超級馬拉松賽事，即使中途落後了好幾條街，只要有面對失敗的勇氣，夠膽改過，重新出發的話，機會仍是會留給願意付出血汗的人。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]