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陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月

投資策略

陸振輝：退休者抗疫八招

【明報專訊】Covid-19疫情未息，退休者仍需安份自律，方可保健康，以下是一些提高人體免疫力的方法，宜多加參考。

一、充足睡眠：可保精力充沛，一般退休者不應低於6小時。

二、酸奶早餐：美國健康協會研究發現，酸奶可使「壞膽固醇」水平降低，並會將尿道感染的風險降低47%，酸奶中的益生菌更可以大幅提高人體免疫力。

三、多吃大蒜：美國馬利蘭大學醫療中心研究發現，常吃大蒜不僅有助提高免疫力，還能防止心臟類疾病，但患有腸胃病者則應少吃。

四、常飲蜂蜜水、薑水、檸檬水：蜂蜜中的抗氧化劑能有效提高免疫力；生薑是天然的鎮痛劑和解毒劑；檸檬含有豐富的維他命C，具有抗氧化性。

五、享受下午茶時光：下午三時後，人體精力下降，這時如果可以喝杯下午茶、吃點小食不僅能夠補充熱量，還能舒緩疲勞，身體通過自我調節，就可以保持免疫系統健康。

六、堅持運動：美國國家醫學圖書館一項報告顯示，運動能夠幫助「沖洗」肺部細菌，提高免疫系統的檢測疾病能力。

七、多曬太陽：能夠保持體內的維他命D，還可以預防普通感冒和鼻塞等問題。

八、保持微笑：美國史丹福大學研究發現，「笑」能夠增加血液和唾液中的抗體及免疫細胞數量，是提高免疫力的良藥。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]

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