沈永年：大灣區投資法：賣一買二

筆者認為，自大灣區逐步解除限購，且港人在某些特定條件下都可購買住宅的時候，真的不大建議大家購買公寓，一來，公寓的買賣政策相對較嚴格，投資風險也相對較大。按照筆者估計，全國開始趨向推出政策，規定購買公寓須以公司名義，即使你這刻能夠成功以個人名義購入，亦不能擔保將來政策會否改動，往後當你想在二手市場放售公寓時，一旦政策規定購買二手公寓的投資者須以公司名義才能接貨的話，一定會令很多投資者卻步，到時你要放售物業肯定不易。

滿五唯一 住宅勝公寓

此外，住宅有「滿五唯一」之說，即是指在國內二手物業市場中，購買普通住宅只要同時滿足「滿五」（物業的房產證從批出當天計算，年屆5年或以上）、「唯一」（國土局系統的登記裏，業主在物業所處的省份內，只持有該一個住宅單位）兩個條件，就可以免徵營業稅、即個人所得稅，從而為置業者省下一筆可觀的費用。相反，公寓就沒有此政策，就算你夠5年才放售都須交稅的。

另一方面，假如你打算購買公寓自住，也要有心理準備你住所附近單位會用來營商、開舖做生意，因此周邊環境會較嘈雜；打個比喻，在內地買公寓就像在旺角買樓，買住宅則如在太古城置業，所以買公寓還是買住宅也要先衡量哪種居住環境和質素適合你。

目前，港人是可以在中山購入一套住宅的，但若像上述讀者般說已在三鄉持有一套的話，那便不能再買入第二套住宅的了。而我建議該讀者目前有三個做法：一、如有家人年滿18歲，可以用其名義買入一套住宅；二、先放售三鄉那個毛坯單位，然後再買入另一間升值能力更高的物業；三、可以考慮到佛山或珠海選購物業，就如筆者一樣，當在某一個城市買滿了額度後，便轉移至另一個城市投資，要知道，目前大灣區其他城市也有不錯的升值前景，不要因為中山沒有額度再買而錯失其他城市的投資機會嘛！

至於該讀者選擇在出售三鄉毛坯單位後，再將資金轉手用來投資兩個新單位，筆者認為這做法非常明智。依我估計，現在他在三鄉持有毛坯單位已升值了不少，資金絕對足夠繳付兩套新住宅單位的首期。而筆者建議，他可以選擇到中山神灣區投資，因為該區目前樓價是全中山市最低的，且升值潛力相當高，絕對不難在那裏物色價錢平且優質的住宅項目。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]