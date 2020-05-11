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謝偉銓 銓之講場

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謝偉銓：土地共享實現官商民三贏

【明報專訊】原定今年初出台的「土地共享先導計劃」延至上周三（5月6日）開始接受申請，為期3年，政府同時就計劃作出適度調整，包括放寬補地價時限及「凍結期」等，筆者樂見當局回應社會建議，並期望在官商民合作下，能最快速且有效地釋放新界私人土地潛力，紓緩短中期房屋需求。

根據發展局最新文件，政府就先導計劃細節作出了調整，包括將項目的公營及私營房屋分割成兩個獨立地盤處理，取代同一大廈「混合發展」方式，目的是清晰劃分日後管理及維修責任；其次，容許部分進度良好的個案延長補地價程序時限6個月，即由原定的18個月延至24個月；就未能完成簽訂契約修訂或換地協議的個案，有關再申請原建議要在及後5年遭「凍結」，惟當局考慮到此舉變相剝削業權人發展土地的權益，或因而對申請計劃卻步，故將「凍結期」由5年放寬為3年，以增加計劃的吸引力。

申請門檻高 難吸引更多業權人參與

筆者對於先導計劃正式啟動，以至上述的調整表示歡迎，但注意到計劃訂定的申請門檻頗高。首先，政府就多類地域範圍「落閘」，若農地是位於新發展區、新市鎮擴展項目、郊野公園及指定生態敏感地帶等均不符合申請資格。即使合資格並成功獲批，還須完成多項法定及地政程序，包括城規會改劃及地價協商等，期內又設有時間限制，可謂「過五關、斬六將」。

對於社會有批評指放寬是等同向發展商讓步，筆者反而認為，假若不稍作調整及放寬限制，估計難以吸引更多業權人參與，如此下來，計劃可能淪為紙上談兵，難以落實推動。

事實上，過往本港不少大型房屋項目如美孚新邨及太古城，均是採用公私營界別合作的模式推行發展，不單能提供大量住宅單位，亦有足夠條件營造優質居住環境。當刻面對龐大的公營房屋需求，若單靠政府獨力負責發展，不論時間、質量也未必能達至最高成效，若要額外增加公務員體系以處理公營房屋加大供應，也未必符合成本效益。

故是次先導計劃正好能利用私人市場的力量、資源和效率，補足政府的工作，讓官、商、民合力加快促成短中期公營房屋供應，同時釋放現存土地的發展潛力，達至多贏。

筆者更期望，當局在公營、私營及首置部分單位的分配上能預留彈性，審時度勢，適時檢討計劃細節；同時，在相關農地周邊的基建規劃及落實工序上加以配合，提升發展密度，增加項目吸引力，務求與4至6年半內把農地轉為熟地以供建屋的目標一致同步。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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