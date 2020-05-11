何民傑：想減油價 先減油稅

其實今日坊間批評原油價格大跌，但香港的汽油零售價格似乎未有跟隨回落，這個問題核心都是為何一個麵餅值6元，但每碟炒麵售價60多元一樣。本港的石油燃油稅為每公升6.06元，即香港的汽油零售價格，有超過三分之一為交予政府的稅項，香港燃油稅除了世界上數一數二高之外，其計算方法更加是用定額計算，並非按零售價的比例，即原油的成本下降，稅款還是固定不變，稅率亦即是反過來調升了。

疫情重挫本港經濟，若果政府真心希望與民共渡時艱，大可以即時撤銷燃油稅，設立日落條款，在疫情未完全退卻之前主要幹道相信也不會大塞車，汽油價即時大減三分之一，這必定對各行業復蘇有幫助。政府有時不用派錢，「收順啲」已經對經濟復蘇有重大幫助。

政府「收順啲」已有助經濟復蘇

汽油的零售價格還要計算地租、原油加工、運輸、儲存、市場推廣及人工成本，車主入油的時候全要付鈔，尤其是香港油站的政府地租近年愈來愈高，又沒有仿效賣地的透明度，將所有落標的價格公開，油公司你爭我奪下將地租炒高。例如有油公司於去年12月底，以6.2億元投得太子道東一幅油站地皮，租期21年，日租高達8萬元，有關開支全轉嫁予各車主及職業司機身上。事實上，競委會在2017年的報告提到，香港油站地價高昂，土地成本是東京的兩倍，接近倫敦的6倍，零售油價又怎能降？

於香港時間4月21日凌晨，5月紐約期油收市價跌至每桶負37.65美元，單日跌幅達到305%，事件隨即被傳媒熱炒。當然，其後油價回復正常則沒甚報道。查實出現負原油價的主要為北美的油田，一般是供應予美加地區，於疫情下當地經濟活動冰封，汽油需求大減，庫存大增，因而儲存原油的設施都不足，需收回儲存原油的費用。

香港現在出售的石油產品，多為早期已簽訂合約的原油價格，且大部分都是經過新加坡加工提煉的成品，所以和這一刻的市價根本是兩碼子的事。就如執筆時活牛期貨價格指數為87.41，較今年1月高位足足下跌逾三成，但餐廳牛扒格價一樣這麼貴，未見有減價三成。

那消費者是否真的無助呢？不同油公司都以各種各類的油卡和優惠制度去調整價格，如果稍有價格敏感度，便會知悉哪間公司什麼時候去某個油站入油會更便宜，消費資訊也是一個成本，精明的司機們唯有繼續和油公司鬥法。

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[何民傑 錢本善]