經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：千金難買確定性

【明報專訊】前幾天，小金人參加一個網上財經討論，聊到一個問題：為何這兩三年市場如此混亂？尤其是今年，哪怕3月份的資本市場天崩地裂，美中兩大市場的硬核資產股價卻是大幅跑贏，當時的抗跌，後來的強烈反彈，很多甚至已經創出新高了，如納斯達克的亞馬遜。這批硬核資產包括美股納斯達克的FAAMG、港股的ATM、物管、A股的半導體產業鏈、白酒，以及和一些必選消費如海天、港股頤海（1759）和海底撈（6862）等。

朋友們可能覺得你小金人不是對後市悲觀嗎？不是說滯脹嗎？對，沒錯，可恰恰就是對滯脹的經濟總體判斷，所以硬核資產必須緊緊擁有，何為滯脹？簡單來說就是通脹高過經濟增長，甚至遠遠超過。為何小金人覺得會滯脹可參考前幾期文章，各國央行在疫情當前，甚至之後，仍擁有印鈔放水能力，肯定是毫無廉恥，毫無底線印錢了，至死方休！最後彈盡糧絕跪下可能是一兩年後的事了，之前這些新印出來的錢，像水一樣肯定會流到核心資產那裏，otherwise點搞？

何謂核心資產，就是那些在未來三年可以提供預測性超高、每年複合盈利增長15%至20%的股票，在現今世界，錢是有，流動性是有，可實際掙錢很難，所以要複合盈利增速打到15%以上一點也不容易。如果一家公司可以讓投資者相信它有這種高確定性，那它的估值溢價將相當驚人，在美國也好，在中港也好，基本2021市盈率25倍是常態。

本地公用零售銀行股 有downside空間

可反觀那些資源股、銀行股、汽車股、地產股就算單位數市盈率，投資者也是興趣蕭瑟。典型的冰火兩重天，小金人覺得這種情况將繼續下去，資源、汽車、內銀、內房這些板塊估值超低由來已久，股價downside倒沒多少，可一些昔日的高估值王者，如香港本地公用股、零售股、銀行股downside倒是可以很大，這些公司以前受益於香港超穩定體系，所以他們每年提供的3厘至4厘股息相對美國10年國債的回報好的多，所以股價節節領先，可惜香港現在已經變成超不穩定體系，高確定性也變成超不確定。而這些股票還是動輒市盈率25倍至30倍，有些PB也是遠貴過同行。這就是上天的恩物，你不拿來對冲都不好意思。至於他們有時死貓彈彈，那又有何意義呢？

科技龍頭 世界未來希望

小金人去年花了不少時間在美股上，尤其FAAMG，確實好，這幾家公司和中國的少數幾家公司肯定是世界未來的希望。哪怕是今年這樣的一季度，FAAMG業績也是很不錯，一季度FAAMG（蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、facebook）合計實現營收2277億美元（+14%）、淨利潤363億美元（+10%），若採用調整後凈利潤口徑（剔除罰款等一次性因素），五大科技巨頭中，僅微軟一季度利潤實現同比正增長，其他事實上也是超預期。

考慮到歐洲疫情從3月上旬開始爆發，美國則從3月中旬開始，疊加居家遠程辦公、線上購物、線上娛樂等對科技巨頭業績的部分拉動，科技巨頭第一季度整體業績受損程度低於一般企業，其中谷歌、facebook的在線廣告業務從3月中旬開始同比出現明顯下滑，蘋果智能手機業務則受到部分區域市場關店停業的影響，微軟硬件業務受到亞洲供應鏈不暢影響，亞馬遜電商業務、雲計算業務則受益明顯。企業業務層面，源於疫情期間居家隔離，遠程辦公、在線購物、在線娛樂等需求快速增長，並相應帶動對底層雲計算基礎設施、PC&平板硬件設備等需求，但疫情導致的經濟活動近乎停滯，亦導致和科技巨頭相關的硬件供應鏈、智能手機消費、在線廣告支出、企業項目銷售與交付等受到明顯影響。

FAAMG佔美股比重10年最高

目前FAAMG合計市值約5.4萬億美元，佔美股市場整體、標普指數市值比重分別達到13.6%、21%，絕對值、相對份額均創下10年來的最高水平。其靜態PE達到29倍，動態2021年在25倍左右，FAAMG突出的股價表現和較高估值水平，本身反映了小金人上面說的市場在波動環境中對確定性的追逐，以及寬裕流動性下美股市場風險溢價的明顯降低。未來一年，小金人覺得這種追求高確定性的估值溢價不光是美國，港股和A股也會是一樣的。

（奧陸基金持有微軟、亞馬遜、Google、ATM、物管長倉，及煤氣（0003）、港鐵（0066）和恒生銀行（0011）空倉）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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